21 марта 2017 г. Тимоти Гилл | The Washington Post Путин хочет понять, будет ли Трамп спонсировать программы поддержки демократии "Как администрация Трампа найдет взаимопонимание с Россией? Многие пытливые умы хотели бы это знать, - пишет в американской газете The Washington Post Тимоти Гилл, научный сотрудник в Центре межамериканской политики и исследований (Center for Inter-American Policy and Research) в Тулейнском университете (Луизиана). - Большинство новостных СМИ сосредоточились на том, отменит ли президент Трамп американские экономические санкции против России. Но вот еще одна вещь, которая может возыметь большое воздействие на отношения США и России: изменит ли Трамп американские демократические программы?" Как поясняет исследователь, "с 1980-х годов ряд американских правительственных агентств занимались тем, что помогали строить демократию в мире, оказывая финансовую и техническую поддержку правительственным институтам, политическим партиям и общественным организациям". Гилл отмечает, что эти программы "весьма неоднозначны". "Их сторонники утверждают, что эти группы часто помогают сохранять надежду на демократию в странах с авторитарными правительствами, - говорится в статье. - Однако некоторые критики в академических кругах и иностранные правительственные лидеры заявляют, что эти агентства поддерживают политические партии и общественные организации, которые защищают неолиберальную экономическую политику и интересы национальной безопасности США". Также противники этих программ утверждают, что иногда структуры вроде Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда демократии (NED) "поддерживают организации и игроков, которые попытались свергнуть - иногда с применением насилия - существующие правительства, как, например, в Боливии, Грузии, на Украине и в Венесуэле". "Своими различными действиями Путин дал понять, как сильно он презирает эти программы и считает их вмешательством в российский суверенитет, - пишет исследователь. - Так, например, Russia Today постоянно критикует подобные усилия. Поднимет ли он этот вопрос в отношениях с администрацией Трампа?" - задается вопросом Гилл. "Бюджет Трампа, - сообщает автор, - планирует сократить финансирование Госдепартамента и USAID". Также президент США заявил, что укрепит связи с Россией, напоминает Гилл. "Избавится ли он от американских демократических программ в рамках своей повестки под слоганом "Америка прежде всего"?" По мнению эксперта, "очень сложно это предвидеть". Однако он пишет, что "сообщество, выступающее за демократию и развитие, в правительстве США, несомненно, будет оказывать давление с тем, чтобы продолжить свои усилия в России и в евразийском регионе в целом". "Самым важным решением в отношениях США и России, конечно, остается вопрос о продолжении санкций, - подытоживает автор. - Но нужно следить и вот за чем: позволят ли американским организациям, продвигающим демократию, продолжить работу с общественными организациями в России и соседних странах? Если нет, это станет ясным сигналом изменившихся отношений между двумя державами". Источник: The Washington Post