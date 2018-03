21 марта 2018 г. Крейг Сильверман | BuzzFeed Cambridge Analytica заявляет, что выиграла выборы для Трампа. Вот о чем на самом деле речь Компания Cambridge Analytica сотрудничала с протрамповской организацией, которая в 2016 году публиковала на Facebook рекламные посты с нападками на Хиллари Клинтон. Журналист BuzzFeed Крейг Сильверман сообщает, что изданию удалось изучить некоторые из объявлений. Речь о комитете политического действия (PAC) под названием Make America Number One ("Сделаем Америку первой"). (Комитеты политического действия в США собирают пожертвования и расходуют их для достижения тех или иных политических целей, не координируя свои действия со штабами политиков. - Прим. ред.). BuzzFeed изучил 27 "темных" рекламных постов со страницы Defeat Crooked Hillary ("Победим жуликоватую Хиллари"), которой управлял комитет Make America Number One. Как уточняет издание, "темный" пост не показывается в общей ленте страницы, и его видят только те пользователи, на которых он нацелен. "Make America Number One во время электорального цикла в 2016 году заплатил Cambridge Analytica более 1,2 млн долларов за услуги, среди которых были консультации по управлению кампанией, интернет-услуги и "услуги по сбору данных", как свидетельствуют документы Федеральной избирательной комиссии", - сообщает BuzzFeed. "И Cambridge Analytica, и Make America Number One финансируются Робертом и Ребеккой Мерсерами, которые поддержали Дональда Трампа на всеобщих выборах", - отмечается в статье. Cambridge Analytica оказалась в центре международного скандала из-за того, что через Facebook получила данные 50 млн американцев, а также из-за высказываний своего руководства. Эти высказывания дают основание предположить, что компания в интересах своих политических клиентов использовала неэтичные и потенциально незаконные методы. В расследовании телеканала Channel 4 управляющий директор Cambridge Analytica Марк Тернбулл похвастался тем, что компания разработала для комитета кампанию "Победим жуликоватую Хиллари". "А затем мы создали рекламные материалы, сотни разных типов материалов и опубликовали их онлайн", - сказал он. BuzzFeed указывает на значительный охват этих объявлений и впечатляющую вовлеченность пользователей. Это позволяет предположить, что сообщения "попадали в целевую аудиторию и помогали получить миллионы просмотров видеороликов, а также десятки тысяч комментариев и откликов". 6 октября 2016 года страница Defeat Crooked Hillary запустила таргетированную рекламу, в которой поднимались вопросы о здоровье Клинтон. "Несколькими неделями ранее Клинтон упала в обморок у мемориала 11 сентября, и затем у нее диагностировали пневмонию", - напоминает издание. В объявлении говорилось: "Если спортсменов нужно проверять на наркотики перед величайшей в их жизни гонкой, то не следует ли проверять кандидатов перед крупнейшим состязанием в вашей?" Реклама была размещена в двух постах, один из которых набрал 152 тыс. просмотров, другой - 114 тыс. Другой рекламный ролик сопровождался комментарием: "Жуликоватая Хиллари подвергает опасности вашу жизнь и жизнь вашей семьи, чтобы продвинуться в политике". Он набрал 1,2 млн просмотров. "Видео фокусировалось на предложении Билла Клинтона помиловать 16 заключенных, входящих в FALN - пуэрториканскую группировку, связанную со взрывами в американских городах", - говорится в статье. "PAC также запустил таргетированную рекламу, вышедшую после дебатов, во время которых Клинтон надавила на Трампа из-за его отношения к Владимиру Путину. В объявлении же упор был сделан на связях с Путиным Клинтон", - пишет BuzzFeed. "Хиллари слишком хорошо знает Путина. Она поживилась на мутной сделке с Россией по продаже американского урана", - говорилось в посте, набравшем более 440 тыс. просмотров. В 2016 году комитет Make America Number One собрал 20,7 млн долларов и потратил из них 19,6 млн. Еще одним получателем его средств была компания Glittering Steel, принадлежащая Стивену Бэннону - главе предвыборного штаба Трампа и затем главному стратегу Белого дома. Источник: BuzzFeed