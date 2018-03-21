Лучшие друзья Кремля

АдГ и "Левые" в Германии активно поддерживают Путина - с резонансными заявлениями выступил и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кристиан Блех, депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии от партии "Альтернатива для Германии", был той движущей силой, которая стояла за поездкой группы депутатов от АдГ в Сирию. На пресс-конференции по итогам поездки он рассказал об успехах "миссии". "Лишь однажды он потерял терпение - когда его спросили о посредничестве России: он назвал подобные слухи "абсурдом", - пишет автор публикации Маркус Венер. До этого появлялась информация о том, что поездка депутатов в Дамаск, Хомс и Аллепо обсуждалась в ходе недавнего визита политиков от АдГ в Крым, говорится в статье.

"На сегодняшний день АдГ является самой активной политической силой в Бундестаге, когда речь заходит о поддержке России. Партия регулярно отправляет так называемых наблюдателей за ходом выборов в Россию, на оккупированные территории Восточной Украины (...) и в Нагорный Карабах - другими словами, туда, где Россия преследует свои интересы и добивается видимости легитимности. Депутат АдГ Маркус Фронмайер, он же лидер молодежного крыла партии, имеет отношение к Немецкому центру евразийских исследований, регулярно организующему подобные поездки наблюдателей", - сообщает FAZ.

"Кремль сорвал джек-пот, когда АдГ оказалась в Бундестаге. Примерно с 2009 года российское руководство начало плести сеть контактов с партиями-евроскептиками внутри ЕС. В Германии подобные контакты в правом лагере долгое время отсутствовали. Пророссийскую позицию в парламенте ФРГ представляли "Левые", а с приходом АдГ у Москвы в Бундестаге появилось два важных партнера", - констатирует политический обозреватель.

Председатели АдГ Александр Гауланд и Йорг Мойтен стали одними из первых немецких политиков, поздравивших Путина с переизбранием и пообещавших "предпринять все усилия для того, чтобы германо-российские отношения вернулись в конструктивную плоскость". Это подразумевает и "отмену вредоносных для обеих сторон санкций", отмечает Венер.

"Для "Левых" пророссийская активность АдГ становится проблемой. Гауланд понял, насколько популярной может быть подобная позиция на востоке страны, поговаривают "Левые" в Бундестаге, не готовые отдать это поле правым популистам".

"Депутаты от "Левых" Вольфганг Герке и Андрей Хунко еще в 2015 году побывали на восточноукраинских оккупированных территориях, - говорится в статье. - Их коллеги были наблюдателями на референдуме в Крыму, который состоялся после аннексии, и дали высокие оценки голосованию, которое якобы соответствовало международным стандартам".

Грегог Гизи, один из отцов-основателей "Левых", комментируя российскую военную операцию в Сирии, подчеркивает, что русских позвал на помощь Асад, и поэтому с точки зрения международного права она более легитимна, чем операции других государств. "Этой же позиции придерживаются политики из АдГ", - замечает Венер.

Высказывания в Twitter Сары Вагенкнехт, председателя фракции "Левых" в Буднестаге, по случаю победы Путина на выборах, созвучны заявлениям правых популистов. Вагенкнехт предостерегает от новой холодной войны и призывает к новой "политике разрядки" и отмене режима санкций, сообщает FAZ.

Как замечает автор публикации, в отличие от электората АдГ, избиратели, голосующие за "Левых" не едины в отношении России. Более молодое поколение отталкивает "авторитарный стиль российского руководства, нападки на оппозицию, олигархический капитализм и притеснения гомосексуалистов". Однако критика в адрес Москвы особой популярностью среди "левого" электората также не пользуется.

И в случае с украинским конфликтом, и в ситуации вокруг отравления Скрипаля Москва может положиться на поддержку "Левых", продолжает автор статьи. По мнению депутата Хайке Хэнзель, в деле экс-сотрудника ГРУ необходимо независимое расследование в рамках ООН в противовес "теориями заговора", выдвинутым Терезой Мэй.

"Было бы ошибкой предполагать, что Москва ставит лишь на партии по краям политического спектра. Они нужны, когда речь заходит о том, чтобы ослабить ЕС и подорвать его единство. Но прежде всего они необходимы для изменения позиций правящих сил в пользу Москвы и оказания влияния на общество в целом. В Бундестаге своей неоднозначной позицией в отношении России обращает выделяется в первую очередь СвДП. Так, вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки (СвДП) в последнее время выступает за отмену антироссийских санкций. В противном случае, считает политик, дело дойдет до возвращения к реалиям холодной войны".

Кубицки неоднократно говорил, что немецкое сельское хозяйство оказывается в невыгодном положении из-за санкций, а немецкая промышленность вынуждена уходить из России. Позиция политика, однако, противоречит решению руководства партии от 2015 года: отмена антироссийских санкций на повестке дня не стоит, поскольку Россия нарушила нормы международного права, указывает журналист.

Кубицки считает, что Тереза Мэй совершает ошибку, обвиняя Россию в отравлении бывшего двойного агента нервно-паралитическим веществом. "Большую озабоченность вызывает у меня тот факт, что НАТО снова нужен враг, чтобы оправдать свое существование", - заявил он в беседе с Deutschlandfunk. Вице-президент Бундестага, пишет FAZ, поддерживает резонансный проект по строительству газопровода "Северный поток-2" и отрицает тот факт, что он якобы выступал одним из лоббистов проекта.

"Однако в целом, - пишет в заключение обозреватель, - Россия не слишком довольна тем политическим влиянием, которое имеет на сегодняшний день в Берлине. С отставкой Габриэля с поста главы внешнеполитического ведомства и приходом туда Мааса положен конец некритичной позиции в правящей СДПГ в отношении Москвы. Эта позиция доминировала среди социал-демократов с времен дружбы Шредера и Путина".

И лишь Маттиас Платцек, председатель Германо-российского форума, все еще пытается оживить предложенную в свое время Эгоном Баром и Вилли Брандтом формулу "перемены путем сближения" и указывает на "угрозу миру на континенте". По мнению Платцека, сегодня снова назрела необходимость "политического усилия". Вот только о том, кто представляет угрозу этому миру, Платцек не говорит, резюмирует автор статьи.