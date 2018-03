21 марта 2018 г. Мэтью Уивер | The Guardian Ученый, собиравший данные пользователей Facebook: "Я стал козлом отпущения" Ученый, оказавшийся в центре скандала с Cambridge Analytica и утечкой данных Facebook, заявил, что против него выдвигают несправедливые обвинения, передает журналист The Guardian Мэтью Уивер. "Выходец из Молдавии, ныне исследователь Кембриджского университета Александр Коган собрал личные данные 50 млн пользователей Facebook с помощью анализирующего личность приложения, которое он разработал", - говорится в статье. Кристофер Уайли, разоблачивший Cambridge Analytica, рассказал, что собранные Коганом данные использовались для влияния на выборы в США. Компания это отрицает. Коган заявил BBC Radio 4, что его обвиняют несправедливо. "Я считаю, что и Facebook, и Cambridge Analytica, по сути, сделали из меня козла отпущения. Честно говоря, мы думали, что действуем совершенно правомерно. Мы думали, что делаем то, что на самом деле нормально", - сказал он. Приложение с тестом личности было идеей Cambridge Analytica, а не его, заявил Коган. По его словам, ему сказали, что схема совершенно законна. Вместе с тем он признает, что ему следовало усомниться в этической стороне этой работы. "Коган основал Global Science Research (GSR), чтобы изучать данные для Cambridge Analytica. Будучи в Кембридже, он согласился занять должность в Санкт-Петербургском государственном университете, а также получал от российского правительства гранты на исследования", - сообщает The Guardian. "Коган собирал информацию через приложение на сайте. Оно получало сведения об американцах, которым платили за прохождение теста личности, а также собирало данные о друзьях этих людей в Facebook", - пишет издание. По словам Уайли, Cambridge Analytica использовала эту информацию для создания мощной компьютерной программы, предсказывающей и влияющей на выбор при голосовании. Компания заявила, что не собирала данные в Facebook и что во время выборов в 2016 году таковые не использовались. Источник: The Guardian