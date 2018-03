21 марта 2018 г. Анастасия Мануйлова | The Guardian Когда Путин победил в 2012 году, россияне вышли на улицы. Почему в этот раз нет? Репортер газеты "Коммерсант" Анастасия Мануйлова указывает в The Guardian, что переизбрание Путина еще на один срок - "предсказуемый результат". "С точки зрения того, за что голосовали сторонники Путина, они сказали "да" ничему. Если кандидат не обещает никакого будущего и остается популярным, это означает, что его сторонники проголосовали за stabilnost - за то, что они имеют уже сейчас и не хотят потерять. Но каковы достижения нынешнего путинского периода, которые россияне, по-видимому, боятся утратить?" - говорится в статье. Мануйлова утверждает, что последние шесть лет были ужасны для российской экономики, и напоминает о "чудовищном" конфликте на Украине и попытке России вмешаться в выборы в США. "Мы наблюдаем то, что может быть новой холодной войной", - полагает журналистка. В статье говорится, что антипутинские протесты 2012 года последовали за годами экономического роста и периодом относительной стабильности во взаимодействии России с остальным миром. "Теперь, через шесть лет экономических и политических проблем, нет никаких демонстраций, никаких признаков оппозиции, выходящей на улицы", - указывает журналистка. "Печально вот что: существенное количество моих знакомых, принимавших участие в протестах 2012-2013 годов, эмигрировали и в Россию не вернутся, - говорится в статье. - Возможно, оставшиеся просто не голосовали в это время или испортили свои бюллетени. Теперь они шутят, что, чтобы увидеть Россию свободной, надо просто пережить Путина. Другие обратились к работе в сфере благотворительности или культуры, надеясь, что смогут избежать соприкосновений с российской политикой ближайшие шесть лет". Источник: The Guardian