Почему Россия должна прийти к договоренности с Украиной в газовом споре

Киев и Москва годами ведут газовый спор. Заявленное "Газпромом" расторжение договоров с Украиной имеет скорее символическое значение, пишет Андре Баллен в издании Handelsblatt.

Урегулирование юридических формальностей займет еще достаточно много времени, а срок действия заключенного с украинским "Нафтогазом" договора истекает в конце 2019 года. Однако своим решением "Газпром" хотел еще раз показать, что продление транзита газа в Европу через Украину для русских не подлежит обсуждению, полагает журналист.

"Тем досаднее для Москвы, что запланированный обходной газопровод через Балтийское море, известный как "Северный поток-2", пока не работает", - отмечает Баллен.

Трубопровод стоимостью 8 млрд евро будет готов в конце 2019 года, при условии, что не растянется процесс его утверждения, однако 55 млрд кубометров газа, которые могут быть транспортированы с его помощью, пойдут не сразу: труба, которая будет принимать газ в немецком городе Грайфсвальде, предположительно будет готова только в 2020 году, говорится в статье.

Газопровод Eugal должен проходить от побережья Балтийского моря до границы с Чехией и обеспечить поставку газа, прежде всего, в Южную Европу. Газопровод сможет транспортировать примерно 50 млрд кубометров, однако только в конце 2020 года.

Подобные промедления были и при строительстве газопровода Opal, который также был полностью введен в эксплуатацию только спустя год после строительства первой нитки через Балтийское море. Для "Северного потока-2" это означает, что сначала через него возможно будет транспортировать только 34 млрд кубометров газа. Этого абсолютно недостаточно, чтобы заменить транзит газа через Украину, указывает автор.

Потенциальное расширение "Турецкого потока" также не сможет заполнить брешь. Строительство "Турецкого потока" в направлении Европы под вопросом: ни в одном из задействованных балканских государств процесс утверждения газопровода не закончен. Вопрос финансирования также не прояснен, отмечает Баллен.

"Газпром", который несколько лет назад уже обжегся на "Южном потоке", не хочет сам заниматься расширением газопровода и требует его строительства от Европы. Большого доверия к проекту у "Газпрома" нет, так как концерн сейчас демонтирует на черноморском побережье России трубы, которые когда-то были проложены, чтобы создать газовый коридор в Южную Европу.

"Если Россия и дальше хочет поставлять газ на европейский рынок, у нее не остается другого выбора, кроме договоренностей с Украиной, - полагает Баллен. - От Европы "Газпром" не откажется, несмотря на все разговоры о смене курса на Восток. Снабжение газом Европы для России намного выгоднее, чем поставки газа в Китай".