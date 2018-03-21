Перед смертью Николай Глушков провел ночь со своим молодым любовником

Если верить британской прессе, вскрылись новые подробности из жизни российского эмигранта Николая Глушкова, который 12 марта был найден задушенным в Лондоне.

"Русский изгнанник Николай Глушков погиб при извращенной секс-игре? Враг Путина, "задушенный собачьим поводком и подвешенный так, чтобы создать видимость самоубийства", провел ночь со своим молодым любовником перед тем, как его дочь обнаружила его тело" - так описана ситуация в заголовке Daily Mail. Журналист Джеймс Филдинг сообщает: "Вначале полиция сочла его смерть необъясненной, но начала расследование убийства после того, как вскрытие показало, что он умер от "сдавливания шеи" - причины, наводящей на мысль, что его задушили. Следователи полагают, что, возможно, некий человек задушил его собачьим поводком, а затем попытался придать его смерти сходство с самоубийством через повешение".

"Во вторник Скотланд-Ярд заявил, что полицейские не обнаружили признаков несанкционированного проникновения в жилище, что означает, что Глушков, возможно, был знаком со своим убийцей, но эту смерть не увязывают с отравлением нервно-паралитическим газом, которому подвергся в Солсбери русский двойной агент Сергей Скрипаль", - сообщает издание.

Неназванный друг Глушкова сказал в интервью газете: "По-моему, он жил один, но регулярно приглашал к себе своего партнера с ночевкой, и он (вероятно, партнер. - Прим. ред.) находился там в ночь, когда его нашли мертвым. О нем я мало что знаю, кроме того, что его звали Денис, он был намного моложе - я бы сказал, ему перевалило за двадцать лет - и, подобно Николаю, он был родом из России. Насколько я понимаю, это Денис обнаружил тело вместе с Натальей, дочерью Николая, которая тоже осталась ночевать в тот вечер. Они оба обратились в полицию. По-моему, после этого полицейские опросили Дениса и Наталью, но я не знаю, где они в данный момент. Думаю, одна из теорий, которые рассматривает полиция, - версия, что он мог умереть во время секс-игры, принявшей ужасный неверный оборот".

Друг добавил: "Николай состоял в гетеросексуальных отношениях, когда был моложе, и у него и его жены родились дети, но на позднейшем этапе жизни он стал открытым геем".

Газета называет Глушкова громогласным критиком президента Путина и сообщает, что покойный обвинял Кремль в смерти своего друга Бориса Березовского.

The Times в статье под названием "У задушенного диссидента Николая Глушкова был молодой любовник" описывает ситуацию более скупо, но приводит дополнительные подробности. Журналистки Фиона Гамильтон и Дебора Хейнс утверждают: "Один друг Глушкова, у которого были сын и дочь от предыдущего брака, сказал, что тот несколько лет состоял в отношениях с Денисом Трушиным, которому от двадцати до тридцати лет".

"Во вторник появились непроверенные сообщения, что Трушин, также живущий под фамилией Терновски, был вместе с дочерью Глушкова Натальей, когда она обнаружила тело в его (Глушкова. - Прим. ред.) доме в Нью-Молдене на юго-западе Лондона", - говорится в статье. Издание отмечает, что полиция никого не арестовала. The Times называет "непроверенными" сообщения, что предполагаемый убийца якобы пытался создать видимость самоубийства Глушкова.

"Алекс Гольдфарб, противник Путина, знавший Глушкова, полагает, что тот был убит русскими", - пишет газета.