21 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня ЕС волнует не Скрипаль, а "слон в посудной лавке" Европы Перед саммитом Евросовета пресса пишет о политическом курсе ЕС в отношении путинской России. ЕС стало труднее управлять своей разнородностью, но он окончательно расстался с наивностью, считает Le Monde. "Путину нужен конфликт с Западом", потому относиться к нему "с пониманием" и искать диалога бесполезно, полагает Focus. С русскими стоит разговаривать, призывает Berliner Zeitung: необходимо достичь соглашения о миротворческой миссии ООН на Украине, а во-вторых, пора ориентировать сотрудничество "на время после Путина". Владимир Путин, как слон в посудной лавке, вломился в повестку дня предстоящего 22-23 марта в Брюсселе Европейского совета, пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман. Британский премьер Тереза Мэй представит доклад об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Тем не менее, не Скрипаль будет будоражить умы остальных 27 лидеров Евросоюза под звук возмущенных жалоб Мэй, а хозяин Кремля, говорится в статье. Как найти управу на Путина? Этот вопрос занимает европейцев начиная с его первого избрания в 2000 году и ставится снова, поскольку российский президент только что переизбрался на шесть лет. Даже Ангела Меркель, которая обладает почти таким же политическим долголетием, не находит ответа. "Путин 2018 года уже не тот, что в 2000-м. В своем желании вернуть России ее величие и оказать сопротивление экспансии демократии, за последние четыре года он продемонстрировал нарастание агрессии, готовности к вмешательству, несговорчивости - хотя не все его действия увенчались успехом", - пишет Кауфман. "Европейцы 2018 года тоже не те, что в 2000-м. ЕС расширился после вступления стран-сателлитов СССР, оказался в невыгодном положении из-за "Брекзита", и теперь ему труднее управлять своей разнородностью. Однако он окончательно расстался с наивностью", - полагает обозреватель. Единство ЕС по вопросу об украинском кризисе поразило Москву. ЕС, открытый всем ветрам, китайским инвестициям, российским олигархам, оптимизациям американских интернет-гигантов, все же осознал необходимость защищаться, указывает автор. Новая агрессивность Москвы породила идею "новой холодной войны", продолжает Кауфман, указывая на отличия новой ситуации. "Россия не обладает масштабом СССР. Путин решает все в одиночку, без всякого политбюро. Он принял капитализм и не стремится экспортировать ни идеологию, ни свою модель. Интернет породил кибервойну, и в новом конфронтационном пространстве нет ни правил, ни контроля, - говорится в статье. - Нет больше и прежних каналов для диалога Москвы и Вашингтона. Наконец, США эпохи холодной войны следовали логической линии, тогда как Америка Трампа непоследовательна и непредсказуема". Но европейцы 2018 года могут и должны извлечь уроки из первой холодной войны, убеждена журналистка: "Каждый раз, когда европейцы и американцы проявляли недостаточную стойкость, Россия извлекала из этого пользу. В любом случае надо взаимодействовать с Москвой, сохранять открытыми каналы связи, сотрудничать, когда это в интересах европейцев". "Следует принять во внимание экономическую слабость путинской России, вопиюще контрастирующую с образом великой державы, который она жаждет демонстрировать. Это Ахиллесова пята путинского режима. Любопытно, что так же обстояло дело в СССР, и это хорошо понял Михаил Горбачев", - напоминает обозреватель. Журналистка немецкого Focus побеседовала с Штефаном Майстером, экспертом по России из Германского общества внешней политики. По мнению Майстера, Кремль вложил столько усилий в имитацию демократических выборов из желания показать легитимность своей власти, в первую очередь, западному миру. В ближайшее время эксперт не ожидает разрядки в конфликте между Россией и Западом, так как "Путину нужен этот конфликт": он укрепляет внутри России "менталитет осажденной крепости" и обеспечивает президенту сильную позицию. По мнению Майстера, во внешней политике Путин будет выступать с большей самоуверенностью, однако не обязательно будет и дальше раскручивать спираль эскалации. Сегодняшнего уровня конфликта Кремлю достаточно для того, чтобы достичь стратегических целей без излишней траты ресурсов. Германии после российских выборов "нужна более реалистичная, профессиональная политика в отношении России, которая ясно покажет, в чем заключаются интересы Германии", полагает Майстер. Относиться с пониманием и искать диалога - вариант, который несет не много пользы. "На российской стороне сейчас в принципе нет партнера для диалога, потому что в диалоге нет заинтересованности", - разъяснил политолог. В то же время эксперт считает важным показать свою готовность к переговорам и держать открытыми пути общения на случай, "если однажды случайно или из-за недопонимания возникнет вооруженный конфликт". "Мы просто должны перестать надеяться на то, что Россия однажды станет такой же, как мы", - заключил эксперт. Оставят ли Меркель и Путин после себя российско-германские отношения в нынешнем расшатанном состоянии или же захотят использовать свои, вероятно, последние годы правления для того, чтобы снова начать путь к конструктивным и доверительным контактам? - рассуждает в газете Berliner Zeitung Хольгер Шмале. Меркель никогда не участвовала в демонизации Путина, которая стала прочной частью конфликта Запада к России, замечает автор. Недавним примером являются обвинения министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, что за покушением на Сергея Скрипаля, скорее всего, стоит Россия. Он не дает никаких доказательств. За обвинениями стоит метод, в соответствии с которым Россия "в принципе подлая", а ее президент - "особенно плохой парень". Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не следуют такому методу, говорится в публикации. По мнению автора статьи, диалог нужно выстраивать в двух плоскостях: во-первых, необходимо найти общие пути решения крупных конфликтов, в частности на Восточной Украине. Если бы Запад смог достичь соглашения с Россией о миротворческой миссии ООН на Украине, это было бы большим прогрессом, пишет Шмале. Во-вторых, сотрудничество должно ориентироваться на время после Путина. "Необходимо понять и поддержать потребность следующего поколения в общественных преобразованиях (...) Благодаря ослаблению визового режима и стипендиальным программам Германия могла бы способствовать тому, чтобы не только российские миллионеры развлекались в западноевропейских столицах, но и обычные молодые россияне могли познакомиться с Западом и сделать выводы для дальнейшего развития своей страны", - говорится в статье. "Накануне крупного саммита в Брюсселе Тереза Мэй не просила европейских лидеров рассмотреть потенциальные санкции против России в ответ на применение нервно-паралитического газа в Солсбери. При этом ожидается, что на саммите Мэй ознакомит других лидеров с ходом расследования этого инцидента", - пишет Independent. По словам источников в ЕС, осведомленных о текущих встречах чиновников, ожидается, что на саммите Мэй настоятельно потребует, чтобы лидеры возложили вину на Россию. Автор замечает: "Эта стратегия, контрастирующая с жесткой риторикой правительства Мэй в адрес Путина, возникла на фоне не вполне "единого фронта" против России в Европе. Во вторник председатель Еврокомиссии Юнкер вызвал ажиотаж, поздравив Путина с переизбранием и пожелав ему "всяческих успехов". Кроме того, сообщается, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС по просьбе скептически настроенных стран были смягчены формулировки с критикой в адрес России". Некоторые европейские лидеры, еще на прошлой неделе выражавшие солидарность с Британией в связи с нападением на Скрипалей, поздравили Путина с переизбранием, сетует The Times в редакционной статье. В письме Путину президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера не упоминалось нападение в Солсбери или дипломатический скандал между Кремлем и Британией. Юнкер выразил готовность "восстановить совместную общеевропейскую систему безопасности" с участием России и пожелал Путину "всяческих успехов в выполнении ответственных обязанностей". "Демократические лидеры постоянно поздравляют друг друга с победами на выборах, но это была пародия на демократию, устроенная де-факто диктатором, - комментирует The Times прошедшие в России выборы. - Юнкер, похоже, забыл, что Путин относит к своим обязанностям поддержку режима Асада в Сирии, попустительство применению им химоружия против мирных жителей и закрепление аннексии Крыма". "Ангела Меркель тоже не упомянула Солсбери. Хотя на прошлой неделе она будто бы поддерживала Британию, теперь она, видимо, считает эти опасения делами минувшими", - отмечается в статье. "Из значимых союзников Британии в ЕС, большинство которых неделю назад решительно встали на ее сторону, твердость пока сохраняет только президент Макрон", - констатирует The Times. Путин уважает только силу и презирает слабость, проявленную многими странами. Они одной рукой передают поздравления, а другой поддерживают экономические санкции против России. "Кремлю дается путаный сигнал, и Путину легко это использовать", - считает издание. Хорошо хоть Ги Верхофстадт, ведущий переговоры по "Брекзиту" от имени Европарламента, упрекнул Юнкера: "Сейчас не время для поздравлений". "Нерешительность в отношении России - знак того, что во внешней политике Евросоюз не готов к будущему без Великобритании", - делает вывод The Times. "У Путина мало причин бояться решительной готовности ЕС наказать Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Через четыре года после введения европейских санкций из-за Украины, которые действительно повредили России, политика ЕС складывается в пользу Кремля", - указывает Чарльз Бремнер в другой публикации The Times. "Выборы в Италии и Германии только что привели к власти друзей Путина. В правительстве Ангелы Меркель теперь занимает пост министра внутренних дел русофил Хорст Зеехофер, бывший премьер-министр Баварии", - говорится в статье. В Италии победили на выборах 4 марта две популистские пророссийские партии - "Движение пяти звезд" и "Лига". "Маттео Сальвини, возглавляющий "Лигу", в прошлом году подписал договор о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", - напоминает Бремнер. Frankfurter Allgemeine Zeitung посвящает большую статью "лучшим друзьям Кремля" в Германии. "На сегодняшний день АдГ является самой активной политической силой в Бундестаге, когда речь заходит о поддержке России", - сообщает корреспондент Маркус Венер. "Для "Левых" пророссийская активность АдГ становится проблемой. Гауланд понял, насколько популярной может быть подобная позиция на востоке страны, поговаривают "Левые" в Бундестаге, не готовые отдать это поле правым популистам". В отличие от электората АдГ, избиратели, голосующие за "Левых" не едины в отношении России. Более молодое поколение отталкивает "авторитарный стиль российского руководства, нападки на оппозицию, олигархический капитализм и притеснения гомосексуалистов", говорится в статье. В Бундестаге своей неоднозначной позицией в отношении России выделяется в первую очередь СвДП. Так, вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки (СвДП) в последнее время выступает за отмену антироссийских санкций. Кубицки неоднократно говорил, что немецкое сельское хозяйство оказывается в невыгодном положении из-за санкций, а немецкая промышленность вынуждена уходить из России. Позиция политика, однако, противоречит решению руководства партии от 2015 года: отмена антироссийских санкций на повестке дня не стоит, поскольку Россия нарушила нормы международного права, указывает журналист. Кубицки считает, что Тереза Мэй совершает ошибку, обвиняя Россию в отравлении бывшего двойного агента нервно-паралитическим веществом. "Большую озабоченность вызывает у меня тот факт, что НАТО снова нужен враг, чтобы оправдать свое существование", - заявил он в беседе с Deutschlandfunk.