Вдова Александра Солженицына о Путине, России и Франции

Эксклюзивное интервью с Натальей Солженицыной записала журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Ни для кого не секрет, что у вас хорошие отношения с нынешней российской властью", - заметила журналистка.

"Это сам Путин испытывает симпатию к Солженицыну. Я бы сказала, что он уделяет ему "внутреннее внимание". Я в точности не знаю, почему, - сказала Солженицына. - Их несомненно сближает то, что Солженицын, как и Путин, был сторонником сильного государства".

"В то же время власть отказывается смотреть прошлому в лицо и опять отводит главную роль Сталину. Оппозиционеры эмигрируют... Все начинается снова, как прежде?" - спросила журналистка.

"На мой взгляд, мы стоим перед лицом некой шизофрении. С одной стороны, публикуют множество книжек о Сталине, празднуют его рождение и смерть, но в то же время говорить, что власть поощряет это, неправильно. Путин ничего не говорит о подобных инициативах. Однако верно то, что он этому не противится. 30 октября прошлого года была установлена новая стена в память о жертвах всех политических репрессий, и Путин пришел на церемонию торжественного открытия. Его присутствие было антисталинским жестом и воспринималось как таковое. Кстати, он произнес речь, в которой каждое слово было справедливо. Противоречие, отмеченное вами, является отражением раскола в нашем обществе. Путин, безусловно, считает, что, будучи президентом всех россиян, он должен принимать такое сосуществование", - ответила Солженицына.

"Какой главный урок извлек Александр Солженицын, изучая 1917 год?" - поинтересовалась интервьюер.

"Он считал, что главной причиной Февральской революции было роковое противостояние власти и образованной части общества, противостояние, продлившееся полвека. В теории это нормальное и здоровое противостояние, однако не в столь радикальной форме, когда нет места ни для какого компромисса", - ответила вдова писателя.

"Из страха перед таким радикализмом вы остаетесь открытой к диалогу с путинской властью?" - спросила журналистка.

"Да, я стараюсь придерживаться центристской линии. После того как я провела столько лет за изучением нашей истории, я боюсь новой гибельной конфронтации. У меня нет ни малейшего желания, чтобы наша образованная часть общества упорствовала в абсолютно непримиримой позиции, доходящей до абсурда. Надо критиковать власть, но также вести с ней диалог", - утверждает собеседница издания.

"Солженицын действительно призывал к тому, чтобы покончить с российским империализмом, с империей. Но я не думаю, что истинная угроза существует с этой стороны. Следует делать различие между Крымом и Донбассом. Я очень сожалею о том, что произошло в Донбассе. Русские не должны были там вмешиваться. Но что касается Крыма, несмотря на спорный подход с точки зрения международного права, этот регион принадлежит России. Представьте развод между мужем и женой в совершенно непредвиденных условиях, например, во время войны. У них нет времени на размышление, на поиск адвокатов. Внезапно женщина или мужчина хватает какую-то вовсе не принадлежащую ей или ему вещь. Именно так произошло с независимостью Украины. Три человека, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, все решили без свидетелей. Никто не спросил у жителей Крыма или Украины их мнение. На мой взгляд, возвращение Крыма является восстановлением исторической справедливости", - сказала Наталья Солженицына.

"В одном интервью вы говорили, что Солженицын умер бы, увидев конфликт на Украине", - напомнила журналистка.

"Этот разрыв потряс бы его! Большая часть семьи Солженицына была украинской. Если бы он увидел пожар 2014 года в Киеве, он бы умер от горя. И в то же время он всегда говорил, что Украина уйдет. Он считал это возможным и понимал, как это будет болезненно. Но при мысли о том, что Крым и Севастополь могут покинуть Россию, он приходил в негодование!" - рассказала вдова.

"Президент Макрон бойкотировал стенд России на книжной выставке в Париже в солидарность с Лондоном после загадочной химической атаки против бывшего российского агента. Вы принимаете его позицию?" - спросила Мандевиль.

"Нет! - ответила Солженицына. - Россия была почетным гостем на этой выставке, а он не пришел на российский стенд. Я об этом сожалею. Ваш президент говорит о необходимости диалога между представителями русской и французской культуры, но в то же время отказался от посещения! Даже во времена холодной войны Франция позволяла себе независимое мнение по вопросам культуры, и это не имеет ничего общего с лояльностью в отношении военных союзников".

"Перед смертью, в 2008 году, Солженицын волновался по поводу обстановки в России?" - спросила интервьюер.

"Очень сильно волновался. Он понял, что холодная война вернется и что Россия совершила множество ошибок, как и Запад, окруживший ее военными базами, - ответила собеседница издания. - Россия переживает период, который не переживал никто. Она нуждается в помощи, но не в диктаторской и снисходительной, какую развернули Соединенные Штаты посредством МВФ. Большая ошибка США в том, что они думают, будто выиграли холодную войну, а Россия больше не станет достойным игроком. Никуда не годный подход! Ибо Россия, стоит на нее надавить, отскакивает, словно пружина. Она почувствовала себя униженной, оказавшейся в окружении. Поддержка Путина большей частью объясняется подобным ощущением унижения. С Россией надо быть непреклонным, однако ставить ей ультиматумы совершенно контрпродуктивно".