Путин, маленький человек, все еще пытающийся доказать свое величие

"Я столкнулась с Владимиром Путиным в Чили в 2004 году, когда мы оба были в Сантьяго на ежегодной конференции лидеров двадцати одного государства по обе стороны Тихого океана", - вспоминает колумнист The New Yorker Робин Райт. "Что поразило меня - маленькую женщину - так это то, какой он тоже маленький. Наши глаза оказались на одном уровне, и мы быстро обменялись взглядами", - отмечает она.

"Этот образ Путина всплывает всякий раз, когда я вижу фотографии, на которых он отслеживает передвижение тигров, плавает в Сибири, выполняет элементы дзюдо, летает на дельтаплане, скачет верхом, обнаженный по пояс, или забивает шайбу. В свои шестьдесят пять низкорослый лидер самой большой страны мира, охватывающей одиннадцать часовых поясов и простирающейся на два континента, все еще кажется маленьким человеком, помешанным на том, чтобы доказать свое величие - физически и политически, дома и на мировой арене", - говорится в статье.

"Так что теперь, когда Путин добился четвертого срока и еще шести лет в должности, возникает вопрос о том, что он планирует далее, чтобы сделать Россию еще сильнее, особенно в ее соперничестве с Западом", - отмечает Райт. Она задается вопросом, станет ли бывший сотрудник КГБ еще агрессивнее в попытках разрушить либеральный западный порядок, доминировавший в мире десятилетиями. "И можно ли его остановить?" - размышляет она.

"Он не обязательно советский человек, но он человек холодной войны. И он кагэбэшник, -говорит Нина Хрущева, внучка советского лидера Никиты Хрущева. - И каждый офицер КГБ мечтал прославиться как человек, способный разрушить американскую демократию - или чтобы о нем так думали. Для него этот мировой имидж, возможно, даже важнее, чем такого рода партнерство или равенство с США".

В своем новом докладе Carnegie Endowment for International Peace предупреждает, что путинская Россия теперь "забрасывает гораздо большую сеть и эффективно подрывает возглавляемый США мировой порядок".

"Однако в начале своего четвертого срока Путин может не быть таким сильным, каким кажется, несмотря на то, что на данный момент он доминирует в российской политике почти в течение двух десятилетий", - отмечает Райт. "Американцы обычно представляют себе Путина холодным и расчетливым. Но мы не должны воспринимать эти выборы как то, что Супермен-3 стал Суперменом-4, - говорит экс-посол США в странах бывшего СССР Стивен Сестанович. - Россияне так его не описывают ни в коем случае. Ему трудно принимать решения, он откладывает их и откладывает, а потом принимает их импульсивно. По большей части, личность Путина, которую мы узнали и полюбили, - это изобретение, но довольно хорошее. Он ведет себя с уверенностью летнего практиканта".

Послужной список Путина по-прежнему неясен, отмечает автор. "Во внешней политике он совершал некоторые беспрецедентные и смелые поступки, но в целом это обернулось для него тем, что в обычном случае вызвало бы некоторые сомнения", - отмечает Сестанович, указывая на незавершенность и сомнительность исхода военной операции в Сирии и ситуации на Украине и в Европе.

Беспорядок в Вашингтоне при президенте Трампе является частичным успехом Кремля, считает Райт. "Путин превзошел самые безумные фантазии в выявлении слабости нашей политической системы и создании хаоса в 2016 году", - полагает бывший посол США в России Билл Бернс.

Несмотря на опросы, свидетельствующие о подлинной популярности Путина внутри страны, он уязвим, пишет автор. "Во многом Россия сейчас плывет по течению, - говорит Бернс. - У нее одномерная экономика, перед которой стоят долгосрочные проблемы, и глубоко репрессивная политическая система. Растет проблема коррупции, которую он [Путин] маскирует за счет самоуверенного поведения за рубежом, но оно только усиливает структурные проблемы".

"Путина можно остановить, но не так легко, - полагает Сестанович. - Он будет продолжать, пока не столкнется с давлением. Он словно клубок обид. Ему не нравится, когда его не уважают и выставляют вон из клуба".

"В конечном итоге, Путин так и остался маленьким человеком, из всех сил старающимся стать большим парнем", - заключает Райт.