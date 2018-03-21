Российская либеральная оппозиция на нуле - и в этом виноват не только Путин

"Поддержка кандидатов от либеральных партий на президентских выборах в России была минимальной. Это связано не только с недостающей свободой действий и враждебным настроением в обществе, но и с ошибками самой оппозиции", - считает Маркус Акерет, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung .

Недавняя дискуссия между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным, транслировавшаяся в прямом эфире, во время которой политики, несмотря на то, что обращались друг к другу на "ты" и даже использовали уменьшительные формы имен, была отмечена минимумом уважения друг к другу и политической общности, отмечает Акерет.

Так, для Алексея Навального его призыв к бойкоту выборов был успехом. По его мнению, явка на выборах составила 55%, а не официальные 67%. Ясно, что многие пошли на выборы принудительно или, по крайней мере, под давлением работодателей. Однако объявлять выборы успехом этой стратегии несколько дерзко, полагает Акерет.

Параллели, которые либеральные политики проводят с успешными кампаниями в регионах - например, в Москве, Ярославле или Екатеринбурге, - не так легко перенести на всю страну. Политика на региональном уровне ближе к повседневным заботам населения. Внешняя политика и распространение страха и ужаса, за счет которых набрал очки Путин, играют здесь меньшую роль. Критикой внешней политики Путина в Сирии и на Украине и даже присоединения Крыма Собчак в действительности произвела впечатление только на малую прослойку населения, уверен журналист. К тому же воодушевлением от "возвращения" Крыма заразились даже те, кто до этого не поддерживал Путина, в том числе представители либерального лагеря.

Если бы Навального допустили к участию в выборах, то преимущество определенно было бы на его стороне, так как Навальный, по мнению автора, не является классическим русским либералом.

Партия, состоящая из социал-демократических, национальных, либеральных и консервативных элементов, которая ориентировалась бы на совершеннолетних граждан, желающих жить свободно от произвола и притеснения, но не стремится к тотальной оппозиции, вероятно, пользовалась бы спросом в путинской России. Однако сейчас нет ни политических возможностей для того, чтобы помочь вырасти такому нежному политическому растению, ни заслуживающих доверия кадров, констатирует автор.