И там чужие, и тут не свои

В 1990-е в Германию, на родину своих предков, приехали сотни тысяч немецких переселенцев из бывшего СССР. И только здесь многим из них стало ясно: оказывается, они еще и русские, пишет Sueddeutsche Zeitung.

"Все вечеринки, о которых сообщается на сайте rusound.de, похожи по двум признакам: на них говорят по-русски, и самый частый вопрос, который там можно услышать, звучит так: как ты оказался в Германии?" - замечает автор публикации. Этот вопрос не из тех, что задается в подпитии для поддержания разговора. "Он совсем не тривиален: задающий его хочет узнать, из какой страны ты приехал в Германию, сколько тебе было лет и как тебе живется после переселения? Гости этих вечеринок делят одну судьбу на всех: они не из Германии, но уже давно живут здесь, хотя говорить предпочитают по-русски".

Журналистка рассказывает об одной из таких вечеринок, которая проходила в мюнхенском клубе Mint Club. "На танцполе гремит (...) российская попса. Игорь, мужчина за 40, эдакая клубная версия Владимира Путина - черная облегающая футболка из полиэстера, огромная серебряная цепочка на шее, почти лысый, сдвинутые брови - рассказывает на чистом русском, что в Германию он приехал, когда ему было 19 лет".

"Неважно, русский ты, украинец или казах - мы все советские", - говорит Игорь. "У нас общие темы", с немцами такого нет, констатирует он. Что же он тогда тут делает? "Ну, я же все-таки немец ".

"Игорь - один из тех, кого специалисты, изучающие вопросы миграции, называют "полуторным поколением". Многие из них приехали в 1990-е как немецкие переселенцы с просторов бывшего СССР. Они были подростками - слишком молоды для того, чтобы их можно было отнести к первому поколению переселенцев, и слишком "стары", чтобы принадлежать к поколению тех, кто, как правило, родился уже в Германии. Им было от 13 до 19 лет, и они находились не только в сложном подростковом возрасте, их к тому же нельзя было определить ни в одно из поколений мигрантов", - отмечает Кель.

Действующий на территории ФРГ закон "Об изгнанных и беженцах" признавал немцами их родителей и, соответственно, их самих. После того как в 1987 году Горбачев смягчил правила выезда из СССР, количество запросов от переселенцев стало неуклонно расти. "Если в период с 1970 по 1989 год в Германию приехали 233 тыс. переселенцев из СССР, то за один только 1994 год их количество составило 214 тыс. человек", - говорится в статье.

"С 1990 по 1999 год быть "немцами среди немцев" решили 1,5 млн человек: они получили немецкое гражданство, ведь они возвращались на родину. (...) После более чем 200 лет квазиссылки в Российской империи и Советском Союзе".

Во время Второй мировой войны живущих в СССР немцев стали считать шпионами; они были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию, многие оказались в трудовых лагерях. После войны, повествует автор, они стали селиться по всему Союзу, кто-то остался в Сибири, а кто-то уехал в Казахстан. В графе "национальность" в их советских паспортах значилось "немец".

По мнению профессора Яниса Панагиотидиса, исследующего в Оснабрюкском университете вопросы интеграции русских немцев, "культурные различия, то чувство, будто пытаешься усидеть на двух стульях, могут быть ярко выражены даже у тех, кто родился уже в Германии".

"Мой сын говорит, что он русский", - рассказывает Светлана Юнгкинд из Нового Ульма. Она приехала в Германию в 1992 году - ей на тот момент было 15; сына она родила уже здесь. Двое ее младших детей по-русски не говорят, хотя и понимают. "Светлану привезли в страну, о которой она знала лишь то, что она якобы является ее родиной. Она росла в России, зная, что на самом деле является немкой, однако была слишком юна для того, чтобы самой решать, где ее место. Это характерно для многих "русских немцев" того поколения", в том числе для Игоря с русской дискотеки, отмечает SZ. Две родины, по-настоящему родными не ставшие, замечает журналистка.

"Мы называем это чувство "двойная отчужденность", - говорит изучающий вопросы миграции Панагиотидис. - Когда ты ощущаешь себя чужим там, а потом понимаешь, что и здесь не стал своим". По словам эксперта, среди "русских немцев" существует широкий спектр судеб и биографий. "В то время, когда в Германию хлынули сотни тысяч переселенцев, они были теми, кто до конца не ощущал себя ни немцами, ни русскими. На пространстве бывшего СССР они считались немцами, а когда приехали в Германию, (...) то оказались русскими, вписывающимися в расхожие клише", - говорится в статье. По словам Панагиотидиса, из-за этого многие молодые "русские немцы" обрусели именно в Германии.

"Я навсегда останусь русской", - говорит 41-летняя Светлана Юнгкинд. Но ее это не печалит: почти каждый год она организует празднование Нового года в русском стиле - приглашает из России музыкантов и сама лепит пельмени, пишет автор.

Йоханнес Хёрнер, немец из Казахстана, говорит о том, что "всегда знал, кто я". "Его родословная уходит корнями в XVII век, его предки уехали по зову императрицы Екатерины II в Россию. В 1987 году его семья решила, что пора возвращаться". "Мы хотели жить там, где нас не будут дискриминировать, и там, где наше место", - говорит Хёрнер, который сегодня работает психотерапевтом и помогает детям и молодежи.

И несмотря ни на что, истории "русских немцев" - это в первую очередь истории успеха в том, что касается интеграции, считает Панагиотидис. Он указывает на успешную интеграцию выходцев из бывших республик СССР на рынке труда. Те, кто приехал в детском возрасте, полностью ассимилировались. "Сомневаюсь, что здесь скрывается кризис самоидентификации", - говорит эксперт.