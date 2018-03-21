Российские спортсмены, попавшиеся на удочку

После Олимпийских игр допинговый скандал вокруг России ушел на второй план. При этом многие российские спортсмены вполне оправданно чувствуют себя обманутыми, пишет Кристиан Брюнггер на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

"Спорт заявляет о равном обращении со всеми и выбирает лучших среди равных. Однако для российского лыжника Максима Вылегжанина такое кредо, вероятно, звучит как подлая шутка, - пишет автор. - Ведь последние два сезона 35-летнего спортсмена говорят об обратном".

В феврале 2014 года Вылегжанин выиграл серебро на Играх в Сочи в гонке на 50 км. Из-за допингового скандала в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта (ФИС) на год отстранила его и еще пятерых российских лыжников от участия в соревнованиях. Из-за недостатка доказательств год спустя ФИС отменила свое решение. Будучи формально незапятнанным спортсменом, Вылегжанин начал зимний олимпийский сезон, чтобы в декабре 2017 года снова быть отстраненным ФИС от соревнований. МОК пожизненно отстранил Вылегжанина от участия в Играх и лишил его серебряной медали. Однако из-за недостатка доказательств в феврале Спортивный арбитражный суд отменил это решение, повествует издание.

Вылегжанин занял третье место в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене. Как оценивать теперь такой результат, зная о якобы нечистом прошлом спортсмена? На этот вопрос, вероятно, никогда не будет окончательного ответа, полагает Брюнггер.

Вылегжанин в этой истории не является святым, рассуждает автор. Как почти все россияне, он никогда не высказывался о своем прошлом. Возможно, такая позиция делает его уязвимым в моральном плане. Однако в юридическом смысле его, вероятно, обвинить не в чем.

Перед Играми в Южной Корее МОК действовал, как курятник в испуге, чтобы нейтрализовать российскую проблему. После Олимпиады все риски исчезли как по мановению волшебной палочки. При этом ФИС и МОК следовало бы задуматься и показать, как они могут решить подобные ситуации более гуманным способом. В обратном случае спортсмены, попавшиеся на удочку, вроде Вылегжанина, по праву чувствуют себя лишь обманутыми, заключает журналист.