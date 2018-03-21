Российские агенты учились на ошибках в деле Литвиненко, чтобы организовать покушение на Сергея Скрипаля, которое озадачило полицию

"Британские власти все больше склоняются к версии, что полковник Скрипаль вступил в контакт с нервно-паралитическим веществом, подложенным в багаж его дочери Юлии, которая приехала к нему в гости из Москвы", - пишут журналисты The Telegraph Роберт Мендик и Кейт Маккэн.

Но им по-прежнему неясно, какой конкретный "способ доставки" использовался и когда именно они были отравлены в Солсбери - неясен так называемый "эпицентр", - говорится в статье.

Один хорошо информированный источник сказал: "Мы не знаем, где "эпицентр". В данный момент мы только строим догадки".

"Второй источник сказал, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было доставлено на место в форме геля (а не порошка или газа), который прилип к коже отца и дочери Скрипаль, что отсрочило эффект от отравления на несколько часов. Они (британские власти. - Прим. ред.) отбросили теорию, что нервно-паралитическое вещество было каким-то образом накачано в вентиляционные отверстия в машине полковника Скрипаля", - сообщает издание.

Газета приводит слова еще одного неназванного источника: "Я по-настоящему уверен, что они извлекли уроки из истории с Литвиненко. Его убийцы летели рейсом British Airways. Они смешивали химикаты и оставляли следы повсюду. При покушении на Скрипаля все было сделано еще в России, где у них полный контроль".