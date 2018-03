21 марта 2018 г. Чарльз Бремнер | The Times Ситуация в ЕС складывается в пользу Кремля "У Путина мало причин бояться решительной готовности ЕС наказать Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Через четыре года после введения европейских санкций из-за Украины, которые действительно повредили России, политика ЕС складывается в пользу Кремля", - указывает Чарльз Бремнер в The Times. "Выборы в Италии и Германии только что привели к власти друзей Путина. В правительстве Ангелы Меркель теперь занимает пост министра внутренних дел русофил Хорст Зеехофер, бывший премьер-министр Баварии", - говорится в статье. Журналист сообщает, что в Италии победили на выборах 4 марта две популистские пророссийские партии - "Движение пяти звезд" и "Лига". "Маттео Сальвини, возглавляющий "Лигу", в прошлом году подписал договор о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", - напоминает Бремнер. Источник: The Times