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21 марта 2018 г.
21 марта 2018 г.

Чарльз Бремнер | The Times

Ситуация в ЕС складывается в пользу Кремля

"У Путина мало причин бояться решительной готовности ЕС наказать Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Через четыре года после введения европейских санкций из-за Украины, которые действительно повредили России, политика ЕС складывается в пользу Кремля", - указывает Чарльз Бремнер в The Times.

"Выборы в Италии и Германии только что привели к власти друзей Путина. В правительстве Ангелы Меркель теперь занимает пост министра внутренних дел русофил Хорст Зеехофер, бывший премьер-министр Баварии", - говорится в статье.

Журналист сообщает, что в Италии победили на выборах 4 марта две популистские пророссийские партии - "Движение пяти звезд" и "Лига". "Маттео Сальвини, возглавляющий "Лигу", в прошлом году подписал договор о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия", - напоминает Бремнер.

Источник: The Times


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