21 марта 2018 г. Редакция | The Times Европа держится в стороне Некоторые европейские лидеры, еще на прошлой неделе выражавшие солидарность с Британией в связи с нападением на Скрипалей, поздравили Владимира Путина с переизбранием, пишет The Times в редакционной статье, отмечая отсутствие единства в европейской политике по России. В письме Путину президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера не упоминалось нападение в Солсбери или дипломатический скандал между Кремлем и Британией. Юнкер выразил готовность "восстановить совместную общеевропейскую систему безопасности" с участием России и пожелал Путину "всяческих успехов в выполнении ответственных обязанностей". "Демократические лидеры постоянно поздравляют друг друга с победами на выборах, но это была пародия на демократию, устроенная де-факто диктатором, - комментирует The Times прошедшие в России выборы. - Юнкер, похоже, забыл, что Путин относит к своим обязанностям поддержку режима Асада в Сирии, попустительство применению им химоружия против мирных жителей и закрепление аннексии Крыма". "Ангела Меркель тоже не упомянула Солсбери. Хотя на прошлой неделе она будто бы поддерживала Британию, теперь она, видимо, считает эти опасения делами минувшими", - отмечается в статье. "От всего сердца поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России", - написала Меркель и добавила, что "жизненно важно продолжать диалог". "Из значимых союзников Британии в ЕС, большинство которых неделю назад решительно встали на ее сторону, твердость пока сохраняет только президент Макрон", - констатирует The Times. Путин уважает только силу и презирает слабость, проявленную многими странами. Они одной рукой передают поздравления, а другой поддерживают экономические санкции против России. "Кремлю дается путаный сигнал, и Путину легко это использовать", - считает издание. Хорошо хоть Ги Верхофстадт, ведущий переговоры по "Брекзиту" от имени Европарламента, упрекнул Юнкера: "Сейчас не время для поздравлений". "Нерешительность в отношении России - знак того, что во внешней политике Евросоюз не готов к будущему без Великобритании", - делает вывод The Times. Издание подчеркивает необходимость задать рамки будущего сотрудничества с тем, кто, возможно, станет самым важным союзником Британии, иначе Путин довольно скоро одержит новую победу. Источник: The Times