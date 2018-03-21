МВД земли Северный Рейн-Вестфалия предостерегает своих сотрудников от использования смартфонов в ходе ЧМ-2018

Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия настоятельно рекомендует своим сотрудникам, которые отправятся на ЧМ-2018 в Россию, оставить смартфоны и другие личные гаджеты дома. Кроме того, они не должны ни при каких обстоятельствах использовать для обязательной для всех фанатов регистрации адреса служебной электронной почты, пишет Die Welt.

Как говорится в документе для внутреннего пользования, оказавшемся в распоряжении издания, речь идет о том, что объектами шпионажа могут стать и частные лица, приехавшие на чемпионат. Как напоминает автор публикации Кристиан Фригелж, "иностранные гости для получения права безвизового въезда в РФ должны пройти процедуру получения так называемого фанатского ID, заполнив онлайн-форму".

"Зритель должен внести туда личную информацию, которая окажется в распоряжении российского Министерства связи и массовых коммуникаций. (...) Это ФИО, дата рождения, пол, информация о документе, удостоверяющем личность, гражданство, номер входного билета на матч или брони, фотография, номер мобильного телефона, электронная почта и адрес проживания".

Предписания министерства, говорится в статье, "касаются в первую очередь тех сотрудников, которые в силу служебных полномочий имеют доступ к секретным материалам, которые классифицируются как "строго секретно", "секретно" и "закрытый документ". Такие сотрудники должны заранее сообщить работникам министерства, отвечающим за секретные данные, о предстоящей поездке в РФ".