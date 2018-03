21 марта 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Бутафорские выборы Путина показывают, чего он боится "Воскресные президентские "выборы" в России были отмечены привычными методами получения голосов. Мониторинг, проведенный такими организациями, как "Открытая Россия", "Голос" и "Фонд борьбы с коррупцией", задокументировали множество нарушений, в том числе вброс бюллетеней, раздутые списки избирателей, "голосование" мертвых, давление на сотрудников со стороны работодателей, изгнание наблюдателей за выборами и многократное голосование ("карусели"). Почти 77% (официальных) голосов обеспечили Путину четвертый (фактически пятый) президентский срок", - пишет российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post. "Однако в конечном счете нарушения в день выборов не имеют большого значения. Определяющей чертой российских президентских выборов 2018 года стало то, что это были выборы без выбора", - указывает автор и напоминает, что в бюллетени не попали две главные оппозиционные фигуры - Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года, и Алексей Навальный, не допущенный к участию под предлогом политически мотивированной судимости. "Официальный процент голосов, предопределенный "отсутствием настоящей конкуренции", не должен скрывать тот факт, что россияне голосовали за оппозиционных кандидатов, когда у них был шанс. В свое время они выбрали Немцова в областной парламент Ярославля. Они голосовали за Навального, когда он баллотировался в мэры Москвы и получил почти 30%. Они выбрали Евгения Ройзмана в Екатеринбурге, Льва Шлосберга в Пскове и почти 300 оппозиционных муниципальных депутатов в Москве", - говорится в статье. "В связи с этими данными ни для кого не сюрприз, что Кремль боится допустить реальную конкуренцию за голоса избирателей. И тут есть определенная ирония: этот режим, боящийся уличных протестов, не оставляет своим гражданам другого способа выразить несогласие со своим правительством", - отмечает Кара-Мурза. Источник: The Washington Post