Почему нам кажется, что когда мы становимся старше, время летит быстрее

"Если вам кажется, что с прожитым каждым годом дни несутся все быстрее, то знайте - всему виной ваш стареющий мозг", - пишет Daily Mail.

"Как свидетельствует новое исследование, наше восприятие жизненного опыта может меняться по мере того, как мы становимся старше, и нашему мозгу требуется больше времени для обработки новых умозрительных образов", - говорится в статье. В то же время ранее, когда мы были моложе, мозг мог воспринимать и новую информацию молниеносно, что позволяло ему обрабатывать больше за тот же промежуток времени - поэтому казалось, что дни тянулись намного дольше, чем позднее в жизни.

"О новой гипотезе, предложенной исследователем Дьюкского Университета, рассказал на этой неделе журнал European Review", - пишет издание.

По словам профессора Эдриана Бежана, физические изменения наших нервов и нейронов играют важную роль в нашем восприятии времени по мере того, как мы стареем. С годами эти структуры становятся более сложными и в конечном итоге их состояние начинает ухудшаться, и они создают большее сопротивления электрическим сигналам, которые получают.

"Люди часто удивляются тому, сколь многое они помнят о тех днях, которые, казалось, длились вечно во времена их юности, - указывает Эдриан Бежан. - Дело не в том, что их переживания были более глубокими или более значимыми, просто они обрабатывались молниеносно".

Согласно гипотезе исследователя, деградация этих ключевых неврологических характеристик приводит к снижению скорости, с которой мы получаем и обрабатываем новую информацию. По словам Бежана, маленькие дети, например, двигают глазами гораздо чаще, чем взрослые, потому что они обрабатывают изображения быстрее. Для пожилых людей это означает, что за то же время обрабатывается меньшее количество изображений и создается впечатление, что события происходят быстрее.

"В юности вам казалось, что дни длятся дольше, потому что в течение дня молодой ум получает больше образов, чем тот же ум в старости", - говорит Бежан.