Серийные убийцы-мужчины и серийные убийцы женщины выбирают своих жертв по-разному

"Изучение ролей охотников и собирателей, которые играли наши предки, может помочь объяснить, как серийные убийцы выбирают своих жертв", - сообщает Daily Mail. Этому посвящено новое исследование, проведенное американским психологом-эволюционистом Мариссой Харрисон, доцентом психологии Университета Пенсильвании в Гаррисберге. Она утверждает, что различные паттерны убийц-мужчин и убийц-женщин могут быть следствием гендерных особенностей поведения, существовавших на протяжении большей части истории человечества.

"В то время как серийные убийцы-мужчины, как правило, "охотятся" за своими жертвами, часто выбирая в качестве мишеней и преследуя совершенно незнакомых людей, серийные убийцы-женщины более склонны к "собирательству", выбирая жертв среди окружающих их людей, и со многими они знакомы", - говорится в статье.

"Если было совершено убийство, но подозреваемый неизвестен, иногда можно опереться на детали преступления, чтобы составить представление о том, как может выглядеть преступник", -поясняет Марисса Харрисон. - Так что если знать, что мужчины чаще совершают преступление тем или иным образом, а женщины - другим, это, вероятно, поможет следователям пойти по правильному пути".

"По словам Харрисон, есть примечательные паттерны, которые часто отличают серийных убийц- мужчин и серийных убийц-женщин. В новом исследовании были собраны данные о 55 серийных убийцах-женщинах и 55 мужчинах-убийцах из США из новостных источников, таких как Associated Press и Reuters, а также телевизионных сетей и местных СМИ. Ученые обнаружили, что мужчины-серийные убийцы почти в шесть раз чаще убивают незнакомцев. Женщины, в свою очередь, в два раза чаще выбирали своих жертв среди тех, кого они уже знали", - передает Daily Mail.

Серийные убийцы мужского пола также гораздо чаще преследовали своих жертв; было обнаружено, что это делало ужасающее количество преступников - 65,4 %; в то время как среди женщин-убийц своих жертв преследовали всего 3,6%.

Принимая во внимание, что люди жили как охотники и собиратели на протяжении примерно 95% длительности истории, говорят исследователи, такое поведение может иметь эволюционные корни. "Исторически мужчины охотились на животных как на добычу, а женщины собирали находящиеся неподалеку ресурсы, такие как зерно и растения для еды, - указала Харрисон. - Как психологу-эволюционисту, мне было интересно, могло ли что-то, сохранившееся от этих старых ролей, повлиять на то, как серийные убийцы мужского и женского пола выбирают своих жертв".

"В нашей выборке были две женщины-серийные убийцы, которые во время своих преступлений демонстрировали поведение, похожее на преследование, - добавила Харрисон. - Любопытно, что, по сообщениям, в этих преступлениях участвовали и мужчины".

"Исследовательница также обнаружила, что от пола зависит не только поведение самих убийц. Гендерные стереотипы проявлялись и в том, как эти преступления освещались в СМИ", - говорится в статье. "Так, женщинам чаще давали прозвища, которые указывали на их пол - например, Jolly Jane (Веселая Джейн) или Tiger Woman (Женщина-тигрица), - отметила Харрисон. - В то время как мужчинам чаще давали прозвища, указывающие на жестокость совершенным ими преступлений, как, например, Kansas City Slasher (Истребитель из Канзас-сити).