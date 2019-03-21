Вдохновит ли Путина прецедент Назарбаева в Казахстане?

"В России политическая элита только об этом и думает, но не говорит ни слова. В Казахстане Нурсултан Назарбаев нарушил табу. Формально отказавшись от поста президента за год до выборов, этот 78-летний автократ и бывший советский аппаратчик сам организует свое правопреемство и посылает сигнал далеко за пределы Центральной Азии, вплоть до Кремля, где в 2024 году Владимир Путин также завершит свой двадцатичетырехлетний срок полномочий, который всего на четыре года меньше срока его степного коллеги", - пишет журналист Le Figaro Пьер Авриль.

"Теперь, как объясняют политологи, у Путина есть "пример", который он не сможет проигнорировать. Обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами", - указывает журналист.

"Покидая свой пост, казахский лидер уходит от бюджетных трудностей, чтобы сосредоточиться исключительно на стратегических функциях. Между тем, автор крайне непопулярной пенсионной реформы, коим является Владимир Путин, пользуется доверием... 32% своих граждан: это очень низкий рейтинг для авторитарной страны. В Алжире, еще одной нефтяной державе, подобное сочетание проблем выводит людей на улицы - такая перспектива сильно тревожит как Казахстан, так и Россию", - отмечает Авриль.

"Нурсултан Назарбаев решает такое уравнение, назначая временно исполняющим обязанности президента Касым-Жомарт Токаева, который сразу же предложил переименовать столицу Астану так, чтобы она носила имя уходящего президента Нур-Султан, которое переводится как "Светлый Султан". Назарбаев также назначил спикером сената свою собственную дочь, 55-летнюю Даригу, тем самым признавая законной династическую передачу власти. Владимир Путин, по словам кремленологов, такого не сделает. Глава российского государства испытывает небольшую тягу к культу личности и держит своих двух дочерей вдали от общественного внимания", - пишет Le Figaro.

"Путин считает себя не отцом народа, а корпоративным лидером. В переходном периоде в Казахстане он будет наблюдать прежде всего за реакцией сил безопасности, правящей партии (в которой Назарбаев остается председателем. Прим. ред.) и олигархов", - прогнозирует Татьяна Становая, аналитик Московского Центра Карнеги.

"Глава Кремля "любит оригинальные и неожиданные решения", - напоминает независимый эксперт Аркадий Дубнов, подчеркивая, что после заявлений его старшего казахского коллеги выбор таких решений сокращается. По другим слухам, Путин возглавит союзное государство России и Белоруссии, которое изо всех сил пытается материализоваться. Александр Лукашенко, находящийся у власти в Минске двадцать четыре года, отказывается от быть на вторых ролях у своего российского коллеги. Он начал продвигать на политическую арену своего сына уже тогда, когда тот был очень юным", - комментирует автор статьи.