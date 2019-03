21 марта 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times Россия изменяет систему экономической отчетности. Результаты улучшаются "После нескольких лет снижения показателей, свидетельствующих о падении уровня жизни в России, российская служба государственной статистики приостановила выпуск своих ежемесячных отчетов о реальных доходах населения или доходах, скорректированных с учетом инфляции", - сообщает The New York Times. "Экономисты уже настороженно следили за службой, которая называется Росстат, после того, как в декабре был назначен новый директор - вскоре после того, как президент Владимир Путин раскритиковал то, что он назвал плохим качеством государственной статистики. Последовал поток новых, оптимистичных экономических данных. Новый директор Павел Малков пересмотрел данные по валовому внутреннему продукту за последние годы, чтобы показать, например, что на самом деле 2016 год не был годом рецессии в России, но продемонстрировал умеренный рост", - сообщается в статье. "В прошлом месяце агентство обнародовало свою оценку роста в 2018 году, согласно которой экономические результаты оказались лучшими за шесть лет: рост на 2,3 процента, что намного выше единодушной оценки независимых аналитиков в 1,7 процента. Даже экономисты российских государственных банков были настроены скептически. Служба объяснила значительную часть неожиданного роста случайным бумом строительства в декабре", - пишет газета. "Росстат преподнес много сюрпризов", - сказал в телефонном интервью Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets. Пересмотренные версии и отчеты с показателями, превышающими независимые оценки, "ставят под сомнение то, является ли это чисто статистическим событием или приукрашиванием статистики, чтобы показать немного лучшую картину". Как пишет издание, прекращение ежемесячных обновлений информации о реальных доходах стало "новым намеком на манипулирование статистикой". "Реальные доходы снижались каждый год с 2014 года, хотя в 2018 году был бы отмечен незначительный рост, если бы не разовый бонус, выплаченный пенсионерам в предыдущем году. В среду служба опубликовала свой первый ежемесячный отчет без данных о реальных доходах", - указывает издание. - Игорь Ваган, представитель статистического агентства, отрицает, что за изменением методологии кроется какая-либо политическая мотивация. Теперь агентство предлагает публиковать данные о доходах ежеквартально или ежегодно". Источник: The New York Times