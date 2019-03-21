Почти 13 тыс. детей с пороками развития рождаются за год в Германии

Международная команда ученых под руководством психолога Людвига Крауса из Мюнхенского института исследований в области терапии (IFT) изучила, какой ущерб употребление алкоголя наносит не людям, находящимся в состоянии опьянения, а их окружению, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

В частности, ученые изучили последствия употребления алкоголя во время беременности, указывает журналистка Астрид Вичиано. "Только в 2014 году в Германии в результате употребления алкоголя во время беременности родились почти 13 тыс. детей с пороками развития. Когда беременные женщины пьют алкоголь, у детей в утробе могут развиваться расстройства фетального алкогольного спектра (FASD), в некоторых случаях в форме тяжелого фетального алкогольного синдрома (FAS). В результате меняются черты лица ребенка, например, у него формируется очень тонкая верхняя губа, короткая глазная щель, отсутствие желобка между ртом и носом. Зачастую патология проявляется и в маленькой окружности головы. Наиболее серьезное проявление синдрома - умственная отсталость детей", - говорится в статье.

"В 2014 году в Германии родились 2930 детей с фетальным алкогольным синдромом, у 12650 наблюдались признаки расстройств фетального алкогольного спектра. Всего в 2014 году в ФРГ появились на свет 714 927 детей", - указывает издание.

Исследователи также изучили статистические данные о количестве погибших в ДТП в 2014 году и выяснили, что в 2014 году по вине пьяных водителей в стране погибли 1214 людей. 55 людей погибли от рук преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Еще в 2010 году британский психиатр Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона проанализировал последствия употребления алкоголя для жителей Великобритании и пришел к выводу, что "алкоголь - намного более опасный наркотик, чем пресловутые героин, крэк и кокаин", отмечает Вичиано.

Автор нового исследования Людвиг Краус считает, что государству необходимо более строго регулировать потребление алкоголя в стране. В частности, ввести законы, аналогичные предписаниям о запрете курения в общественных местах. Также необходимо информировать беременных женщин о последствиях употребления алкоголя.

"Его британский коллега Дэвид Натт уже занимается разработкой альтернативы алкоголю, которая должна иметь такое же расслабляющее действие, как вино, пиво или водка, но при этом, как сообщает психиатр, не нести рисков и вреда для здоровья ни для человека, употребляющего данное вещество, ни для его окружения", - передает Süddeutsche Zeitung.