Охотница, а не добыча

"Россиянка Настя Рыбка стала известной благодаря любовной связи с олигархом. Она утверждала, что у нее есть компромат на Дональда Трампа, и так началась опасная игра", - повествует журналистка немецкого издания Die Zeit Алисе Бота.

"История Насти Рыбки немного похожа на сказку о Золушке, правда, в гиперкапиталистической версии: бедная студентка соблазняет очень богатого россиянина, летает с ним по миру, отдыхает с его друзьями-олигархами. Но потом история продолжается не так, как в сказке. Настя Рыбка оказывается в тюрьме и становится известной странным образом: в роли эскортницы, у которой якобы есть компромат на Трампа", - пишет издание.

"Мировая общественность, - продолжает Бота, - узнала о девушке в начале 2018 года, когда повсюду множились домыслы о связях Трампа с Россией". "Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы (...) касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой, связанной с выборами в США", - обратилась тогда Рыбка к американским журналистам. На тот момент девушка по сомнительным причинам сидела в тюрьме Таиланда.

С недавнего времени Рыбка снова на свободе. Стоило ей выйти из тюрьмы в Таиланде, как ее снова арестовали в Москве по делу о вовлечении в занятие проституцией. Некоторой части российской общественности напрашивалась тогда мысль о том, что таким образом с девушкой хотят свести счеты. "Когда московский суд рассматривал вопрос о продлении ее ареста, Рыбка молила: "Компрометировать его я больше не буду, пускай расслабится. Мне хватит". Спустя два дня ее отпустили. Но кого она имела в виду?".

"Олигарх, имя которого Рыбка обещала больше не упоминать, - это 51-летний Олег Дерипаска, один из влиятельнейших людей России. Он располагает отличными связями с Кремлем, которые он обеспечил себе еще в 1990-е годы, когда, женившись, стал членом семьи президента Бориса Ельцина. До недавнего времени Дерипаска контролировал "Русал", одну из крупнейших компаний по производству алюминия в мире. США - важный рынок для компании, поэтому хорошие отношения между Россией и США благоприятны и для его бизнеса", - отмечает Бота.

"Когда Дерипаска хочет расслабиться, он заказывает себе девочек на вечеринки. Ищет их "ассистент": они не должны быть старше 21 года, должны, как рассказывает Рыбка, заполнить анкету, приложить фото, указать свои размеры, вес и рост. (...) В мире российских промышленных магнатов и политиков, где смешиваются деньги и власть, использование молодых девушек является частью развлекательной программы", - говорится в статье. Как рассказала российскому порталу colta.ru одна "ассистентка", политики и чиновники ищут себе скорее классических проституток, в то время как олигархи предпочитают молодых моделей без силикона и красивых, по возможности неопытных студенток. Олигарх встречается с девушкой, как правило, один раз, поэтому никаких чувств не возникает.

"Настя Рыбка, вероятно, стала исключением из этого правила, ведь Дерипаска встречался с Рыбкой неоднократно. Она сопровождала его в поездках, в Краснодаре на юге России, в Швейцарии. Это продолжалось около двух лет. В какой-то момент он стал ей доверять. По крайней мере, настолько, что встречался с ней даже тогда, когда она написала о пережитом на его яхте в своей книге. (...) Дерипаска, кажется, мирился и с тем, что она все снимала на камеру: себя, позирующую на яхте; его, разговаривающего с влиятельным и известным политиком. Рыбка все выставляла в интернет", - говорится в статье.

"Она хотела быть охотницей, но сначала была лишь добычей", - отмечает издание.

На видео, заснятом Рыбкой, Дерипаска, который ранее сотрудничал с руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, обсуждает плохие отношения с США с Сергеем Приходько, занимавшим на тот момент должность заместителя председателя правительства РФ. "Видео имело неприятные последствия для Дерипаски, - повествует Бота. - В апреле 2018 года американский Конгресс (...) ввел санкции против олигарха и его компаний, в том числе и против "Русала", из-за вмешательства в американскую предвыборную кампанию. Скандальные разоблачения, которыми олигарх обязан эскортнице Рыбке, определенно были здесь не кстати".

На пресс-конференции, которую провела Настя Рыбка в конце февраля 2019 года, она говорила "с заметным удовольствием от провокации" и "наслаждалась представлением". "Лишь один раз она умолкла. Тогда она сказала, что в глубине души она все еще влюблена в своего олигарха. Но и это выглядело как заученное послание в адрес СМИ", - отмечает журналистка.

"Сначала Настя Рыбка пыталась превратить внимание к себе в деньги. Она и ее адвокат (...) пытались выторговать деньги за интервью. (...) Сейчас она, вероятно, ощущает, что фактор известности ослабевает, поэтому Рыбка ищет контакта с прессой", - указывает Бота.

Две недели назад любовник Рыбки и коуч по соблазнению Алекс Лесли сказал на своей пресс-конференции, что они не имеют ничего общего с политикой. Рыбка в свою очередь заявила, что их "российские друзья", имена которых она не может назвать, настоятельно попросили ее оставить Трампа в покое.

Теперь Рыбка хочет стать певицей и снова пишет книгу, которая "станет хитом". Она составила себе и "список жертв" из 100 мужчин, которых хочет затащить в постель. "Она также продает с аукциона картину, на которой она, едва прикрытая американским флагом, сидит на лице Дональда Трампа. Начальная ставка: 1000 евро. История о том, как ее преследовали русские и как она искала политического убежища в Америке, теперь превратилась в историю о преследовавших ее американцах, защиту от которых она нашла у русских", - констатирует издание.

"Обычно так выглядят рассказы аферистов, - заключает Бота. - Необычным в этой истории является лишь то, что у Рыбки есть привычка снимать все на камеру. Возможно, что у нее на самом деле есть больше щекотливого материала. Может быть, не о самом Трампе, а о российских политиках и олигархах. Вероятно, возможно, наверное. Об этом узнают российские спецслужбы".