21 мая 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Путинская "пятилетка" и другие зловещие отзвуки Советов "Российский президент Владимир Путин выдвинул амбициозный план для своего четвертого президентского срока - указ "О национальных целях и стратегических задачах". В нем, оглашенном в день его инаугурации в этом месяце, перечислен ряд масштабных задач, в том числе поднять среднюю продолжительность жизни до 78 лет с нынешних 72 лет и превратить Россию в одну из пяти крупнейших экономик мира к 2024 году", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Некоторые российские блогеры и независимые аналитики прозвали указ "майскими тезисами". Другие сравнили новую стратегию с советскими пятилетками, отмечает она. "Правозащитники потребовали, чтобы президент Путин нацелился на другую задачу - превратить Россию в страну, где жизнь каждого человека имеет значение, где все конституционные и личные права хорошо защищены. Но, как говорят американцы, в ответ - тишина - или, возможно, нечто худшее", - говорится в статье. "В тот день, когда президент Путин подписал новую стратегию, полиция арестовала более 1,6 тыс. человек за участие в протестах "Он нам не царь" в более чем 22 крупных российских городах", - напоминает Немцова. "В России не будет настоящего экономического роста без политического роста - урок, который можно было бы почерпнуть из советской истории, если бы было желание", - пишет автор статьи. Как сказал независимый аналитик Дмитрий Орешкин, "новая программа Путина похожа на советскую манипуляцию экономическими показателями, поскольку без реформ ничто не сможет превратить Россию из 11-й или 12-й экономики в мире в одну из пяти крупнейших". "Спустя шесть лет я бы хотела видеть, что люди в России свободно выражают свои взгляды, не боясь, что на них нападут озверевшие казаки, - говорит правозащитница Зоя Светова. - Я бы также хотела, чтобы Кремль реформировал судебную систему и позволил, чтобы людей, против которых проводится расследование за экономические преступления, помещали под домашний арест, а не запирали в переполненные тюрьмы, куда поместили Алексея Малобродского". "Малобродского, бывшего директора популярного московского театра "Гоголь-центр", как сообщили на прошлой неделе, приковали наручниками к кровати в отделении реанимации в больнице. За день до этого Малобродский потерял сознание в суде и был госпитализирован с симптомами сердечного приступа", - напоминает автор. Источник: The Daily Beast