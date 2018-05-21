Талисман автократов

Странный кадровый ход в мировом футболе: белорусский клуб "Динамо-Брест" заключил договор с Диего Марадоной, сообщает на страницах немецкого издания Der Spiegel Томас Дудек.

"Это правда он? Диего Армандо Марадона действительно устроился в Динамо-Брест? Один из лучших футболистов в истории в провинциальном белорусском клубе?" - удивляется журналист.

Удивление всего мира можно понять. Белоруссия далека от известности в футболе. Страна еще ни разу не проходила в финальный этап крупных турниров, а времена, когда по крайней мере об Александре Хлебе как о профессионале говорили на Западе, давно прошли, отмечает Дудек.

Однако с Марадоной все должно измениться. "Это большое событие не только для нашего клуба. Я думаю, это касается и всей страны, всей Белоруссии", - заявил Вальдас Иванаускас, спортивный директор "Динамо-Брест".

Какие же задачи возьмет на себя Марадона? Кажется, при подписании договора это было непонятно и для самого легендарного игрока. Вскоре после того, как Марадона объявил о том, что будет президентом и тренером клуба, из Бреста поступило опровержение: Марадона будет председателем правления "Динамо", он будет не только представлять интересы клуба, но и заниматься вопросами его развития, в том числе координировать работу детской академии "Динамо-Брест", передает издание.

Действие договора начинается только после проведения в России чемпионата мира. А пока "народный герой Аргентины" занимался, например, поддержкой венесуэльского автократа Николаса Мадуро в предвыборной кампании, отмечает автор публикации.

"Кое-что говорит и о том, что получить выгоду от репутации Марадоны хочет и вызывающий споры президент Белоруссии Александр Лукашенко. В прошлом Александр Зайцев, который по слухам является владельцем клуба, являлся ассистентом старшего сына Лукашенко Виктора, который консультирует своего отца по вопросам безопасности. В финансовом смысле работа, какой бы она ни была, в любом случае будет для Марадоны выгодной: согласно аргентинским СМИ, за три года работы в "Динамо-Брест" он получит 20 млн долларов", - пишет журналист в заключение.