21 мая 2018 г. Розалинд С. Хелдерман, Майкл Крениш и Стивен Мафсон | The Washington Post Платежи, полученные Майклом Коэном, заострили внимание на нью-йоркской инвестиционной фирме, связанной с российским миллиардером "В июне 2017 года Майкл Коэн, давний личный поверенный президента Трампа, обратился к одному из своих прочих клиентов с приглашением: не пожелает ли тот присутствовать на мероприятии по сбору средств на переизбрание Трампа?" - пишет The Washington Post. "Эндрю Интратер - глава нью-йоркской фирмы по управлению инвестициями, связанной с одним российским миллиардером - внес пожертвование в размере 35 тыс. долларов, чтобы присутствовать на мероприятии, которое проводилось заодно в пользу Национального комитета Республиканской партии (RNC)", - сообщают журналисты Розалинд С. Хелдерман, Майкл Крениш и Стивен Мафсон. По словам авторов, таким образом и другими способами Columbus Nova и связанные с ней лица в прошлом году оказали поддержку Трампу и его союзникам. "Интратер также пожертвовал 250 тыс. долларов комитету по инаугурации Трампа, обеспечив себе доступ по высшему разряду на торжества в январе 2017 года. Он привел с собой в качестве гостя своего кузена - российского миллиардера Виктора Вексельберга, чей конгломерат "Группа компаний "Ренова" - самый крупный клиент Columbus Nova. А Columbus Nova в первом полугодии 2017 года заплатила Коэну 500 тыс. долларов за привлечение новых инвесторов", - говорится в статье. Издание утверждает: после того, как Трамп пришел к власти, эта фирма и другие компании заплатили Коэну не менее 2,95 млн долларов за консалтинг. Издание сообщает: "Как сотрудники Columbus Nova, так и официальный представитель Вексельберга сказали, что Вексельберг не сыграл никакой роли в найме Коэна". Но связь поверенного Трампа с Columbus Nova привлекла новое внимание к Вексельбергу. "В апреле Минюст США наложил санкции на Вексельберга и "Группу "Ренова", что удивило как его коллег, так и некоторых американских экспертов по России, заявивших, что он считается не столь близким к президенту Путину, как другие фигуранты этого списка", - пишет издание. Ссылаясь на анонимные информированные источники, газета утверждает, что осенью 2016 года Интратер и Коэн познакомились случайно, деньги инаугурационному комитету Интратер пожертвовал, чтобы поучаствовать в торжествах в Вашингтоне. "Лишний билет Интратер отдал Вексельбергу. Когда кузены были в Вашингтоне, они как-то повстречали Коэна, сказал источник. Примерно тогда же Интратер заключил с Коэном контракт на 1 млн долларов в год, чтобы тот помогал искать инвесторов для Columbus Nova", - говорится в статье. В конце июня 2017 года Интратер внес 35 тыс. долларов в фонд Trump Victory, пишет издание. "Но вскоре после этого деловые отношения Интратера с Коэном прекратились. Коэн не смог найти ни одного нового инвестора для Columbus Nova. Компания и Коэн договорились расторгнуть контракт, и Коэну выплатили всего половину того миллиона долларов, который изначально предусматривался соглашением", - пишет издание, ссылаясь на неназванный информированный источник. "По словам сотрудников, Columbus Nova как фирма по управлению инвестициями была создана в 2000 году Интратером, а Вексельберг дал обязательство инвестировать в ее проекты на индивидуальной основе", - пишет газета. "Это ради его репутации и репутации его семьи, а также стараний обеспечить хорошую жизнь своей семье здесь. А также ради продвижения к цели Кремля, стремящегося к мягкой силе", - сказал Илья Заславский, в прошлом консультант по российской энергетике, а теперь руководитель проекта Underminers.info по изучению постсоветских олигархов. Газета сообщает о нем: "До 2010 года он работал в российской энергетической отрасли, в том числе одно время в компании, которая контролировалась Вексельбергом". "У него глобальные интересы, - возразил в интервью некий анонимный источник, которого газета называет одним из ближайших коллег Вексельберга. - Он делает это не для того, чтобы войти в высшее общество. Человек с 14 млрд долларов - уже часть глобального общества". "На протяжении многих лет Columbus Nova характеризовали как фирму, тесно связанную с Вексельбергом. В отчетности от 2018 года, которую подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США некая компания, среди директоров которой был партнер Columbus Nova, эта фирма именовалась "базирующимся в США инвестиционным и операционным подразделением "Группы компаний "Ренова" г-на Вексельберга", - говорится в статье. "Однако Columbus Nova заявила, что ее владельцы - американцы и что она никогда не контролировалась ни "Группой "Ренова", ни Вексельбергом", - говорится в статье. Источник: The Washington Post