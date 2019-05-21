Иностранное вмешательство в кампанию по выборам в Европарламент: какие факторы действительно мотивируют россиян

"На самом деле, вмешательство со стороны России касается не только партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Русские очень активно участвуют в финансировании европейских партий, особенно крайне правых и крайне левых. Первая находится в Италии, это "Лига Севера". В Германии это партия АдГ. В Венгрии - "Йоббик", и т.д. На крайне левой стороне находится Жан-Люк Меланшон во Франции. В Германии - это "Левая партия". В Италии - движение "Пять звезд", - отмечает специалист по связям ЕС с Россией в парижском Институте политических исследований Анастасия Шапочкина в интервью изданию Atlantico.fr.

"Вопрос в том, идет ли речь о таком финансировании, какое было получено "Национальным фронтом", то есть о кредите в 11 млн евро, или просто о поддержке. Последняя может принимать форму дипломатических визитов или помощи между различными сторонами, - указывает эксперт. - Размах влияния России виден на примере отставки австрийского вице-канцлера из-за того, что он без собственного ведома оказался в ловушке, принимая финансовую поддержку в обмен на австрийские государственные контракты".

"Такие партии, как "Национальный фронт" и АдГ, остаются второстепенными. Эффективность их поддержки ограничена, потому что стратегия заключается в том, чтобы делать ставку на неосновные партии, которые потенциально могут добиться власти. Самый яркий пример - "Лига Севера" в Италии, которая значительно усилилась после того, как вошла в союз с движением "Пять звезд", с которым Россия также близка. Существовали ли бы теперь эти партии без этой поддержки? Я так не думаю, - говорит Шапочкина. - В таких важнейших на европейском уровне странах, как Германия или Франция, российское влияние осуществляется через деятелей, и подход зависит от этих собеседников (коррупция, дипломатические отношения). Ярким примером является бывший канцлер-социал-демократ, друг Путина, который становится директором "Северного потока-2", одного из самых спорных проектов последних лет между Европой и Россией".

"Я здесь хотела бы обратить внимание не только на второстепенные партии, обольщенные Россией, но еще и на обхаживание - поиск расположения - ведущих фигур в основных партиях. Одно из последствий такого обхаживания разыгрывается в Совете Европы, поскольку речь идет о восстановлении участия России в Парламентской ассамблее Совета Европы без учета всех резолюций, принятых по ней в связи с Украиной и без выполнения ею своих обязательств. Это можно рассматривать как первый шаг к возвращению России на дипломатическую арену и другие европейские сцены и к отмене санкций в целом", - подчеркивает собеседница издания.

"Стремление к вмешательству со стороны России определяется, с одной стороны, духом реванша, очень важным для страны, которая считает, что она утратила свою силу после падения Берлинской стены и хочет вернуться на международную арену. С другой стороны, истинным духом в России является дух паранойи, который широко используется внутри страны посредством официальных выступлений, например, когда флот НАТО вошел в Черное море в марте текущего года, - анализирует Шапочкина. - Другой причиной является также присутствие во всех правительственных органах людей из сектора безопасности, таких как бывшие агенты КГБ. У них довольно специфическое мировоззрение. Ирония заключается в том, что у всех этих людей, чувствующих себя в окружении, есть виллы в Европе, а их дети учатся, например, в Лондоне".