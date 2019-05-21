Исследование показало: "качки" лучше в постели

"Когда вы в последний раз были в "качалке"? Если это было давно, то теперь у вас есть хорошая причина снова заняться спортом, ведь спортсмены лучше в постели", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Тот, кто регулярно тренируется, чувствует себя лучше и сексуальнее - и поэтому чаще занимается сексом. Это выяснили ученые из Университета Арканзаса в США. Наибольшей популярностью пользуются среди женщин футболисты и пловцы", - говорится в статье.

"Тот, кто чувствует себя сексуальным, транслирует это и окружающим. А самый быстрый способ повысить свою самооценку - это спорт, - советует издание. - Люди с натренированным телом выделяются среди остальных - и более привлекательны для противоположного пола, нежели любители полежать на диване".

"Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что спортсмены не только чаще занимаются сексом, но и в целом имеют повышенный сексуальный аппетит, так как у многих из них после тренировки повышается либидо", - отмечает издание.

К тому же, продолжает Bild, спорт улучшает кровоснабжение, что, в свою очередь, положительно воздействует на качество эрекции.

"В возрастной группе между 45 и 60 годами 4-5 тренировок в неделю сокращают риск импотенции на 80%", - говорится в статье.

Кроме того, мужчины, занимающиеся спортом, более выносливы и в постели, отмечает Bild.

"Женщины, занимающиеся спортом, также более сексуальны. Прежде всего во время силовых тренировок вырабатывается больше мужского гормона тестостерона, который увеличивает сексуальное желание".

Однако, указывает Bild, слишком большое количество спорта может привести и к обратному результату. "Тот, кто думает только о жиме штанги и постоянно бегает в фитнес-клуб, подавляет свое сексуальное желание. Как это часто бывает в жизни, только доза делает лекарство ядом и яд - лекарством", - резюмирует издание.