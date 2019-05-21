Россия грозит скатиться в рецессию

"Экономика России хромает: показатели ВВП оказались значительно ниже ожидаемых. Российский Центробанк намерен принять ответные меры", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Повышение НДС в начале года и сопутствующий ему рост уровня инфляции пессимистично настроили большинство экономистов, - отмечает автор статьи Андре Баллен. - Но настолько плохого результата они все же не ожидали: российский ВВП в первом квартале 2019 года вырос только на 0,5% в годовом выражении. (...) Даже очень консервативный прогноз министерства экономического развития (0,8%) оказался, таким образом, слишком оптимистичным".

"Более того: с учетом сезонности ВВП за первый квартал 2019 года снизился на 0,7% в сравнении с показателем последнего квартала 2018 года. Если результат за второй квартал окажется аналогичным, Россия, возможно, скатится в техническую рецессию", - указывает Баллен.

"Хотя Росстат пока не предоставил подробных данных об отдельных факторах, по данным инвестиционно-банковского подразделения группы компаний БКС BCS Global Markets, решающую роль в таком слабом результате сыграли три причины: слабый внутренний спрос (особенно в потребительской сфере), сокращение государственных расходов на оборону и теплая погода, которая снизила потребление энергии как внутри страны, так и за границей", - передает издание.

"От повышения НДС с 18% до 20% пострадала в первую очередь оптовая торговля, которая в первом квартале упала на 7,4%. Многие предприятия розничной торговли запаслись в конце 2018 года и поэтому сначала продавали запасы", - говорится в статье.

"Пострадал и строительный сектор - здесь, возможно, Росстат сыграл злую шутку собственноручно сфабрикованным статистическим чудом прошлого года: учреждение задним числом прибавило ВВП за 2018 год и обосновало все ростом строительства (на 5,3%)", - отмечает Баллен.

"В прогнозах на весь год большинство экспертов пока сдержанны, ведь первый квартал в связи с продолжительными выходными в России традиционно вносит наименьший вклад в итоговый годовой результат. Сбербанк по-прежнему рассчитывает на рост в 1,5%, инвестиционный банк "Финам" придерживается прогноза в 1,3%". BCS Global Markets, тем не менее, предупреждает, что слабый результат за первый квартал повышает риск уменьшения и без того скромных прогнозов экономического роста, передает Handelsblatt.

"При этом цели шефа Кремля Владимира Путина выглядят совсем иначе: к концу текущего президентского срока в 2024 году российская экономика, по его словам, должна будет расти более быстрыми темпами, чем мировая".

"Но для этого экономика должна снова начать развиваться уже в этом году, - указывает Баллен. - Наблюдатели надеются на вмешательство государства в экономику, в которой оно само все больше преобладает".

Для того, чтобы активизировать рост, нужны свежие деньги. Для этого, во-первых, нужны прямые государственные инвестиции, например, в инфраструктуру. В качестве еще одной меры ожидается вмешательство Центробанка. "Его главной задачей до этого была борьба с инфляцией. Он пытается это осуществить с помощью высокой ключевой ставки, составляющей на данный момент 7,75%. (...) Плохой квартальный результат, в свою очередь, повышает давление на Центробанк, принуждающее к снижению ключевой ставки для облечения выдачи кредитов. Центробанк уже намекнул на это. Институт заявил, что имеются признаки спада инфляции. В настоящий момент годовая инфляция все еще составляет 5,2%", - сообщает Handelsblatt.