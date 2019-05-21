Россия настойчиво дистанцируется от скандала на Ибице

"Девушка, которая якобы является племянницей олигарха, спровоцировала государственный кризис в Австрии. (...) Скандал вокруг Австрийской партии свободы (АПС) застал врасплох российское руководство, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - В понедельник Кремль поспешил дистанцироваться от скандала: он якобы не имеет отношения к России или российскому руководству, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков".

"У резкого дистанцирования Москвы вполне есть причины, - отмечает журналист Андре Баллен. - Известно, что АПС поддерживает хорошие отношения с Кремлем. Йоханн Гуденус, вероятно, имеет хорошие связи с Россией, на видео, снятом на Ибице, он переводит разговор для мнимой племянницы олигарха. Несколько месяцев назад свет на близкие взаимоотношения пролил и привлекший много внимания танец Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль".

Первые контакты между АПС и Россией появились еще до крымского кризиса, продолжает журналист. "Значение АПС для Кремля росло в ходе украинского конфликта. Выступив "международным наблюдателем" на спорном референдуме в Крыму, Гуденус, который учился в Москве, придал ему видимость законности так же, как и его коллега по партии Йоханнес Хюбнер", - говорится в статье.

В 2016 году глава партии Хайнц-Кристиан Штрахе ездил в Москву, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве с кремлевской партией "Единая Россия", отмечает издание.

"Поэтому видео - хотя речь и идет об инсценировке - щекотливо и для Кремля. Москву то и дело обвиняют во вмешательстве в иностранные интересы и явной манипуляции выборами с помощью кампаний и финансовых вливаний. В видео зафиксирована по крайней мере готовность АПС к сотрудничеству с "российскими олигархами", - указывает Handelsblatt.