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22 мая 2019 г.
21 мая 2019 г.

Корреспондент | Kurier

Любовь к собакам заложена в генах, утверждают ученые

Обусловлена ли любовь к собакам генетически? Этому вопросу посвятили свое исследование ученые Уппсальского и Ливерпульского университетов, сообщает австрийское издание Kurier.

Для своего исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Scientific Reports, шведские и британские ученые проанализировали информацию о 35 тыс. парах близнецов из базы данных Реестра близнецов Швеции на предмет наличия взаимосвязи между владением человеком собакой и его генетикой.

Ученые выяснили, что процент случаев, когда оба близнеца владеют собакой, значительно выше среди однояйцевых близнецов. "Оба однояйцевых близнеца, имеющих одинаковый генотип, очень часто имели собаку - или же оба не хотели ее заводить. Двуяйцевые близнецы, генотип которых совпадает не больше, чем в случае с обычными братьями и сестрами, в этом вопросе были едины лишь наполовину: зачастую у одного близнеца была собака, а у другого нет. Ученые пришли к выводу: как минимум у каждого второго владельца собаки гены влияют на то, что он живет с четвероногим другом", - передает издание.

"Возможно, у некоторых людей с рождения более высокая предрасположенность к заботе о домашнем животном, чем у остальных", - отмечает Туве Фолл, главный автор исследования, профессор молекулярной эпидемиологии Уппсальского университета.

"Эти результаты важны, так как указывают на то, что предполагаемая польза, которую приносит здоровью владение собакой, о чем сообщалось в некоторых исследованиях, частично может объясняться различной генетикой испытуемых", - добавляет соавтор исследования Кэрри Вестгарт, доцент Ливерпульского университета.

Следующим шагом ученых будет изучение того, какие именно варианты генов влияют на желание человека завести собаку и другие личностные особенности, передает Kurier.

Источник: Kurier


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