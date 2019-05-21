"Национальное объединение" пытается отмести подозрения о российском вмешательстве

"Австрийское дело должно быть урегулировано в Австрии, оно не имеет ничего общего с Францией. И с "Национальным объединением". А тем более с Марин Ле Пен. В субботу, 18 мая, австрийский вице-канцлер из "Австрийской партии свободы" (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден уйти в отставку после того, как было раскрыто компрометирующее видео о его связях с Россией. Для европейских крайне правых удар оказался еще сильнее оттого, что он пришелся на день проведения их торжественного итальянского митинга", - пишет спецкор Le Monde в Милане Люси Сулье.

"Мы не будем высказываться, пока у нас не будет объяснений самого Штрахе", - осторожно заявила глава "Национального объединения", выступая на пресс-конференции в Милане в субботу утром. То есть за несколько часов до распада австрийской коалиции. "Сколь бы достоверными ни были эти обвинения, из-за них не исчезнет" электорат АПС, добавила в конце Марин Ле Пен, не бросая своего союзника и даже сочтя "странным" то, что это видео двухлетней давности выходит сегодня, за несколько дней до выборов".

"Натали Луазо, которая возглавляет французский президентский список кандидатов на выборах в Европарламент, обвиняет ее в "вассальной зависимости" от Владимира Путина и Дональда Трампа. Марин Ле Пен в ответ атакует противника. "Перепуганная Макрония впадает в бредовую теорию заговора", - отреагировала она в воскресенье в Twitter, а затем добавила во втором сообщении, что "вот единственное российское влияние, которое мне известно". И сослалась на статью в прессе по поводу "дела Беналлы, Эммануэля Макрона и российского контракта". Ссылка на расследование, начатое Национальной финансовой прокуратурой в феврале, по поводу договора об обеспечении безопасности, подписанного между компанией бывшего сотрудника Елисейского дворца Венсана Краза и одним российским олигархом. Договора, о котором, по данным издания Mediapart, "вел переговоры" Александр Беналла, тогда еще работавший в Елисейском дворце", - указывает автор статьи.

"Чтобы лучше отразить обвинения, "Национальное объединение" предпочитает искать "кому выгодна" эта "заранее подготовленная комбинация", как ее называет Тьерри Мариани. Бывший министр при Саркози, ставший лепеновским кандидатом, начинает подсчитывать "жертв" этого "дурнопахнущего организованного вброса": "Штрахе, выборы в Европарламент... и Россия, поскольку это распространяет идею о том, что она покупает людей". Большой защитник путинской России Мариани не скрывает ни своего пристрастия, ни своих поездок в Москву. Всего два месяца назад он даже появился рядом с российским президентом в Крыму, на пятой годовщине аннексии Россией украинского полуострова", - отмечает Le Monde.

"Присущая членам "Национального объединения" русофилия объясняет смягченное реагирование французскойкрайне правой партии на австрийское землетрясение. Поскольку австрийское дело нажимает на одно из слабых мест Марин Ле Пен в привлечении новых европейских союзников-националистов: это ее слишком явно выраженная привязанность к путинской России, вызвавшая, в частности, недоверие в Швеции и Польше. В разгар президентской кампании во Франции в марте 2017 года Владимир Путин даже принял ее и произнес следующее: "Я знаю, что вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр европейских политических сил". Это стало освящением Марин Ле Пен", - комментирует журналистка.

"Столкнувшись с обвинениями в близости к России или даже в российском вмешательстве, главные представители крайне правой партии избегают подобной темы или насмехаются, расценивая подобные подозрения либо как "теорию заговора" либо как "полный бред". Утром в понедельник на радиостанции Franceinfo Марин Ле Пен в конце концов осудила "грубую ошибку" Штрахе, задаваясь вопросом о том, какое "отношение" это имеет к ней: "Все те, кто желает нормализации отношений с Россией, будут подозревается в финансировании со стороны России?" Однако тень Москвы нависает над лепеновской партией с тех пор, как она в 2014 году заключила с российским банком договор о предоставлении кредита в 9 млн евро. Теперь внеевропейское финансирование запрещено французским законодательством", - пишет Сулье.