Инаугурация Владимира Зеленского на Украине: "Он искренен в своем желании нарушить заведённый порядок вещей"

Украинский политолог Вадим Омельченко, президент Института Горшенина, в интервью Le Monde анализирует причины успеха нового президента и проблемы, с которыми он столкнется.

"В начале своей избирательной кампании Зеленский хотел дистанцироваться от героя телесериала "Слуга народа". Он пытался выдать себя за классического политика, но это не сработало. И тогда он решил полностью соответствовать характеру своего вымышленного персонажа: стать популистом высокого полета", - сказал Омельченко.

"Тем не менее, я думаю, что Зеленский искренен в своем желании нарушить заведённый порядок вещей и что он не пожалеет для этого усилий. Однако это будет очень сложно. Одной из важных целей, на мой взгляд, является превращение Украины в парламентскую республику. Президентские полномочия должны ограничиваться гарантией честных выборов, борьбой с коррупцией, ведением эффективной международной политики. Но проблема Украины заключалась в том, что каждый раз любой президент хотел монополизировать исполнительную власть. Это очень чувствительная проблема. Многие украинцы боялись, что во втором президентском сроке Петр Порошенко станет еще более авторитарным как в экономике, так и в политике. Это один из факторов его поражения", - анализирует эксперт.

"Голосование за Зеленского сглаживает традиционный разрыв между националистическим Западом и Востоком, который больше смотрит в сторону России, хотя он и не исчезает окончательно. Русскоязычные жители восточной Украины, на которых рассчитывала пророссийская оппозиция, в подавляющем большинстве проголосовали за Зеленского. Он из этого региона, он русскоязычный, как и они, и до сих пор плохо говорит по-украински. Но, как и они, желая продолжать говорить по-русски, в политическом отношении он чувствует себя украинцем. Эти люди боялись Порошенко и его крайне националистических речей. Другая группа, которая массово голосовала за Зеленского - это молодые люди. Они составляют около 42% его избирателей", - поясняет Омельченко.

"Украинцы хотят в Европу, они хотят конкурентную рыночную экономику. Но вместо этого они получили коррупцию. С момента обретения независимости украинская политика свелась к конкуренции за то, чтобы обеспечить себе контроль над вертикалью коррупциив стране. Лучшим бизнесом в Украине остается доступ к бюджету и государственным льготам. Сегодня есть шанс это изменить", - отмечает собеседник издания.

"У Зеленского и Коломойского были какие-то связи, возможно, нам не все известно, но я думаю, что Зеленский не зависит от Коломойского. Конечно, после выборов последний стал выпячивать грудь и высказывать свое мнение по всем вопросам. Он недавно покинул Израиль, где он укрывался в последние годы, чтобы возвратиться на Украину. Но не следует забывать о том, что вся Украина, так или иначе, особенно в области телевидения, принадлежит олигархам. Если последние решат вступить в конфликт с Зеленским и прекратить доступ к своим телеканалам, у него почти не останется каналов для общения с людьми, хотя прямое общение играет решающую роль в его стратегии. За ним не стоит никакой политической силы. В преддверии досрочных парламентских выборов, которые он хотел бы быстро созвать, он уже создал партию "Слуга народа", берущую свое название из его телесериала. Но это все еще пустая оболочка, просто фирменный знак", - указывает политолог.

"На самом деле, мы не знаем, что думает Кремль. Была проведена лишь первая проверка посредством инициативы Владимира Путина по выдаче российских паспортов в упрощенном порядке жителям сепаратистских образований на востоке Украины. Это был способ напомнить Зеленскому о реалиях и унизить его, хотя он сумел остроумно отреагировать, предлагая выдавать украинские паспорта противникам Путина", - рассуждает Омельченко.

"Зеленский ломает стереотипы. Но я остаюсь скептиком, потому что Путин - единственный истинный распорядитель игры. Нет смысла разговаривать с лидерами самопровозглашенных республик. Но, возможно, им, в конце концов надоедят их российские покровители и когда-нибудь они будут готовы к переговорам. Необходимо убедить людей на другой стороне, проживающих на сепаратистских территориях, в успешности украинской модели как в политическом, так и в экономическом плане", - считает эксперт.

"По поводу вступления Украины в НАТО в пику Москве позиции Зеленского довольно противоречивы, в отличие от его предшественника Порошенко, который выступал за членство. У Зеленского априори нет никаких идей на сей счет, но он прислушивается к людям. То, что он слышит, неоднозначно. Он хочет узнать мнение народас помощью референдума. Можно быть членом Евросоюза, не вступая при этом в Атлантический альянс", - заключает собеседник издания.