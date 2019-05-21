Почему 1,2 млн человек учат язык из "Игры престолов", которого не существует в реальности

Вместе с финальным эпизодом восьмого и последнего сезона "Игры престолов" закончилась и борьба за железный трон. Однако, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung , фанатам не стоит прощаться с миром этого успешного сериала: по мотивам серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня" писателя Джорджа Р. Р. Мартина планируется снять несколько спин-оффов, а самые преданные фанаты могут даже выучить языки, созданные специально для "Игры престолов".

Курс по изучению так называемого высокого валерийского языка, на котором в сериале среди прочих говорит Дейенерис Таргариен, предлагает платформа по изучению иностранных языков Duolingo. По данным CNN, участниками этого курса стали уже 1,2 млн человек по всему миру, передает журналист Джан Андреа Марти.

"Высокий валерийский язык создал для сериала американский лингвист и писатель Дэвид Дж. Петерсон, который придумал уже 50 вымышленных языков. Для этого он взял отдельные слова и предложения из книг Мартина и создал подходящие для них грамматические структуры, фразы и дополнительные слова. В самих изданных на сегодняшний день романах содержится мало слов из высокого валерийского языка. Среди них - известные из сериала фразы "валар моргулис" ("все люди должны умереть"), "валар дохаэрис" ("все люди должны служить") и "дракарис" ("драконье пламя")", - говорится в статье.

Похожим образом Петерсон создал и дотракийский язык, который также встречается в романе Мартина. За месяц Петерсон написал 300-страничный свод правил дотракийского языка. Сегодня валерийский язык насчитывает около 2 тыс. официальных слов, а дотракийский и вовсе около 4 тыс. слов, отмечает издание.

"Чтобы помочь актерам "Игры престолов" правильно произносить тексты на валерийском или дотракийском языках, Петерсон записал аудиоверсию каждой строки. Таким образом, у актеров был образец, на который они могли ориентироваться, - пишет Марти. - Для Петерсона в сериале есть даже явный фаворит - актер, лучше остальных интерпретирующий выдуманные языки. "Джейкоб Андерсон (сыгравший Серого Червя) - лучший исполнитель вымышленного языка, которого я когда-либо видел", - сказал он в интервью с CNN".

"То, что выдуманные языки из сериалов, пользуются такой популярностью среди фанатов и зрителей, - не новое явление, - отмечает издание. - С развитием интернета у вымышленных языков становится все больше поклонников". В частности, одним из наиболее известных искусственных языков является клингонский язык, созданный для вселенной сериала "Звездный путь". Его создатель Марк Окранд до сих пор регулярно публикует новые слова. Популярностью пользуются также эльфийский язык из "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина, а также язык на'ви из блокбастера "Аватар" 2009 года.

По словам Петерсона, изучение вымышленного языка несет мало практической пользы для повседневной жизни, но, тем не менее, дает преимущества, аналогичные изучению обычных языков. "Тот, кто изучает вымышленный язык, в целом улучшает свои способности к изучению иностранного языка", - передает Neue Zürcher Zeitung слова писателя.