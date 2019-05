21 мая 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Российские журналисты уходят после увольнения коллег в результате медиа-конфликта Журналисты "одной из самых уважаемых российских газет подали заявление об уходе в связи с увольнением двух своих коллег, привлекая внимание к сокращению свободы прессы и подавлению дискуссии о политическом будущем страны", пишет The Wall Street Journal. "Массовое увольнение в "Коммерсанте", газете, принадлежащей миллиардеру со связями с Кремлем, произошло из-за статьи, в которой сообщалось, что один из самых влиятельных российских политиков должен покинуть свой пост. Эта статья вызвала шум в кремлевских кругах", - пишет газета, добавляя, что два главных автора статьи - Иван Сафронов и Максим Иванов - сообщили в понедельник, что руководство газеты уволило их. Одиннадцать других корреспондентов затем ушли в знак протеста. "По словам аналитиков, полемика на этой неделе связана не с правдивостью этой статьи, а с попыткой приподнять завесу над ходом мышления в Кремле и, в частности, над судьбой самых влиятельных политиков страны", - говорится в статье. "Все боятся привлекать слишком много внимания, особенно когда ходят слухи о заменах, перестановках, люди очень нервничают", - указал Валерий Соловей, профессор престижного Московского государственного института международных отношений в России. "Стареющая политическая система, которой Путин руководит почти два десятилетия, создала политический класс, который успешно цеплялся за власть. Но с приближением конца путинского срока в 2024 году законодатели сталкиваются с перспективой политических перемен, хотя публичное обсуждение этих изменений считается недопустимым", - пишет The Wall Street Journal. "Коммерсантъ", который был в центре политических интриг Москвы в 1990-х годах и с тех пор широко рассматривается как одно из более независимых российских изданий, принадлежит миллиардеру узбекского происхождения Алишеру Усманову, магнату, имеющему тесные связи с Кремлем", - напоминает газета. "Статья, в которой цитировались несколько неназванных правительственных чиновников, была редкой попыткой показать процесс принятия решений в Кремле, который в последние годы становится все более непрозрачным и трудным для понимания. В статье сообщалось, что Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты российского парламента, Совета Федерации, встретится с Путиным в мае, чтобы обсудить ее отставку, и что ее может заменить нынешний глава российской службы внешней разведки", - передает издание. "Поскольку связи России с Западом в 2014 году испортились, правительство дает меньше сигналов о том, что думает Путин или его окружение, заставляя многих прибегать к кремлинологии, искусству чтения знаков о намерениях Кремля как внутри страны, так и за границей, которое было свойственно эре холодной войны", - отмечается в публикации. "В условиях, когда никто не знает, как в наши дни протекает в Кремле процесс принятия решений и значимость институтов понижена или они перестали быть прозрачными, люди, как и в советские времена, возвращаются к идее кремлинологии", - указал Соловей. Источник: The Wall Street Journal