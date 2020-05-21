Китай боится возвращения эпидемии Covid-19 на северо-востоке страны

"(...) Коммунистический Китай взял курс на восстановление экономики, но остается настороже, опасаясь "второй волны" эпидемии, способной подорвать его усилия. Пекин отслеживает потенциальные вспышки по всей стране и сохраняет свои внешние границы закрытыми для иностранцев, за очень редкими исключениями. С начала месяца озабоченность стал вызывать северо-восточный регион, расположенный недалеко от России, где в нескольких агломерациях наблюдался всплеск инфекций, и где власти приняли меры по ограничению передвижения, напоминающие те, которые действовали в течение более 2 месяцев в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии. С начала недели 600 тыс. жителей города Шулань находятся в строгой изоляции дома, и только одному человеку из каждой семьи разрешено выходить в магазин раз в два дня. Этот город, а также соседний район Фэнмань с населением 200 тыс. жителей, официально объявлены в стране двумя единственными зонами "повышенного риска", и, согласно официальной прессе, в них введен карантин, - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"По свидетельствам в социальной сети Weibo, вся провинция Цзилинь, куда входят эти два района, и почти 4 млн жителей помещены на карантин. Глава Коммунистической партии в Шулане и пять других руководителей были отстранены от должности, что свидетельствует о нервозности властей и их решимости предотвратить любой риск возобновления эпидемии.", - отмечает автор статьи.

"В провинции Цзилинь, граничащей с Россией и Северной Кореей, с начала месяца было выявлено, как минимум, 34 новых случая заражения, в результате чего общее количество местных инфицированных больных с начала эпидемии достигло 132, на все население в 27 млн человек. В прошлом месяце в граничащей с Россией соседней северной провинции Хэйлунцзян также были обнаружены гнезда инфекции, что привело к временному закрытию Харбина, города субпровинциального значения на северо-востоке Срединной империи, в результате чего в режиме изоляции оказалось более 108 млн человек, и в настоящее время данный регион стал наиболее уязвимым для новой вспышки эпидемии", - пишет Le Figaro.

"Пекин также внимательно следит за ситуацией в Ухане, где в понедельник был выявлен новый случай заражения. Власти проводят тестирование всего населения города, то есть 11 млн человек", - резюмирует Фалетти.