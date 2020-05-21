Белый дом взвешивает возможность продления СНВ-III с Россией на более короткий срок

"Администрация Трампа изучает возможность реализации сохраняющей лицо стратегии, позволяющей не допустить истечения срока действия ядерного договора, заключенного в эру Обамы, в то время как она стремится к заключению более широкого договора о вооружениях как с Россией, так и с Китаем, согласно нынешним и бывшим должностным лицам администрации, которые располагают сведениями о ходе дискуссий из первых рук", - пишет Politico - Согласно этому плану, Белый дом временно продлит договор СНВ-III, одновременно добиваясь нового соглашения с Москвой, а также пытаясь убедить Китай сесть за стол переговоров, заявили они".

"Эта дипломатическая формула рассматривается в Государственном департаменте США и Совете национальной безопасности как перспективный способ предотвратить истечение срока действия СНВ-III в феврале и попытку добиться согласия России - по крайней мере, принципиального - на более всеобъемлющие ограничения на ядерные вооружения", - подчеркивается в публикации.

"(...) Договор СНВ-III - один из последних оставшихся пактов, направленных на контроль крупнейших атомных арсеналов мира. Но среди республиканцев и демократов усилились опасения, что президент Дональд Трамп может выйти из него так же, как он отказался от ДРСМД от 1987 года с Россией и ядерного пакта эры Обамы с Ираном".

"(...) Администрация Трампа сталкивается с растущей критикой того, что цель Трампа по заключению более широкого ядерного соглашения и с Москвой, и с Пекином до истечения срока действия СНВ-III нереалистична и в случае неудачи рискует воспламенить полномасштабную ядерную гонку вооружений. (...) Эксперты по контролю над вооружениями озвучили ряд вопросов и опасений, отмечая, что этот подход по-прежнему сопряжен с риском для СНВ-III без какой-либо гарантии того, что последующий договор пакт будет достижим. Но также он предоставляет интригующие возможности, считает Джон Уолфстхэл, который занимался вопросами ядерной политики в Совете национальной безопасности при администрации Обамы".

"Шестимесячное продление с тем, чтобы выиграть себе время на переговоры с русскими о чем-то новом и призвать китайцев присоединиться, - по сути, это неплохо, - заявил Уолфстхэл, который сейчас является старшим советником Global Zero, группы по вопросам разоружения. - Это может быть способом добиться невозможного - если также имеется уверенность, что у следующей администрации будет возможность еще продлить СНВ-III".

(...)

Издание напоминает, что "в конце прошлого года Россия публично заявила, что готова продлить договор на полные 5 лет без предварительных условий. До сих пор администрация Трампа настаивала на том, что договор имеет недостатки, поскольку он не распространяется на ряд ядерных вооружений в российском арсенале, таких как тактические боеголовки. США не заявили о готовности продлить договор и указывают, что Трамп хочет заменить его более всеобъемлющим соглашением, которое охватывает больше классов оружия, включая строгие меры проверки".

"(...) По словам чиновников, первым элементом стратегии, которая сейчас находится на серьезном рассмотрении, станет продление СНВ-III, но на значительно более короткий срок, чем максимальные 5 лет, разрешенные в соответствии с договором", - сообщает издание.

"По словам Уолфстхэла, одна из главных проблем заключается в том, можно ли будет юридически продлить договор снова, если США и Россия, не говоря уже о Китае, не смогут достичь какого-либо последующего соглашения до истечения срока действия СНВ-III. "(...) Существует некоторая обеспокоенность, что нынешняя администрация, чтобы убить СНВ-III, скажет, что мы готовы продлить его на 6 месяцев, но затем мосты будут сожжены. Другие говорят: "Нет, можно продлить договор на 6 месяцев, а затем - на 4,5 или на 3 года, если период продления не превышает 5 лет".

"Еще более спорным шагом было бы заключение нового соглашения с Москвой, в котором четко не прописано, каким образом будет гарантировано соблюдение. Бывший правительственный чиновник, который внимательно следит за ядерной политикой, охарактеризовал эволюцию мышления администрации как отражение растущей реальности того, что в конце президентского срока - и на фоне того, как отношения с Россией и Китаем продолжают страдать - администрация вряд ли сможет достичь такого же уровня исторического дипломатического прорыва, какого обещал Трамп". "Не думаю, что кто-то когда-либо считал, что они смогут заключить официальную сделку, но они хотели, по крайней мере, джентльменского соглашения, - сказал бывший чиновник. - Я слышал, как об этом говорили много раз в отношении того, что они хотят получить от русских".

"Администрация могла бы добиваться "продления договора на 1 или 2 года, пока они пытаются что-то получить - джентльменского соглашения, вероятно, маловато, я думаю, что они хотели бы чего-то в письменной форме", пояснил бывший чиновник. "Но это не будет обязательным юридическим документом. Я думаю, что это будет соглашение в принципе".

"Это не обязательно должно выглядеть как СНВ-III", - пояснил представитель Госдепартамента, попросивший об анонимности.

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"Без новых процедур проверки краткосрочное продление СНВ-III вряд ли обеспечит такую поддержку - и это заставляет сторонников контроля над вооружениями задуматься", - пишет Politico.

"Рисковать преимуществами, которые дает СНВ-III, ради имеющей мало шансов на успех ставки на то, что краткосрочное продление убедит россиян и китайцев сесть за стол переговоров и выполнить наши условия, не кажется мне умным или ответственным подходом", - подчеркивает Кингстон Рейф, директор по политике в области разоружения и уменьшения угроз в Ассоциации контроля над вооружениями.

"Однако Государственный департамент заявил, что надеется возобновить переговоры с Россией как можно скорее, и повторил свое приглашение Китаю присоединиться к обсуждениям. "Россия заявила, что у нее нет предварительных условий для продления, и мы будем помнить об этой позиции, - отметил представитель Госдепа. - В декабре 2019 года мы отдельно официально пригласили Китай добровольно начать диалог по вопросам стратегической безопасности, касающийся сокращения ядерных рисков, контроля над вооружениями и их будущего. Мы надеемся начать его как можно скорее. Мы ждем ответа Пекина".

"Но самый главный вопрос, по словам Уолфстхэла, может заключаться в том, возможно ли убедить Трампа сделать первый шаг. "Центральный вопрос заключается в том, есть ли способ убедить Трампа продлить договор Обамы, - подчеркнул он. - И в этом есть много сомнений".

В написании статьи приняли участие Лара Селигман и Нахаль Тооси.