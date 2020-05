21 мая 2020 г. Кэт Лэй, Бруно Уотерфилд, Оливер Муди, Исамбард Уилкинсон, Чарльз Бремнер, Генри Зеффман, Марк Беннеттс и Том Кингтон | The Times Covid-19: В Великобритании самая высокая доля избыточных смертей по сравнению с остальной Европой "В Великобритании наблюдается самая высокая доля избыточных смертей в Европе, на что указывают ранние сравнения между странами. В этом году в Великобритании умерло на 55 тыс. человек больше, чем можно было бы ожидать, исходя из среднего показателя за последние 5 лет. Это означает, что по состоянию на 8 мая в Соединенном Королевстве было на 67% смертей больше, чем обычно", - передает The Times. "Однако четверть смертей не были зарегистрированы как смерти от Covid-19. Эксперты утверждают, что избыточная смертность в целом является лучшим методом для сравнения воздействия вируса между странами. Этот показатель фиксирует случаи смерти от коронавируса, которые не были зарегистрированы как таковые, а также случаи смерти в результате отсутствия доступа к другим медицинским услугам", - говорится в статье. "Однако здесь все еще есть подводные камни. Не все страны обнародуют данные так же быстро, как Великобритания, а некоторые основывают свои цифры на выборках по регионам. Как представляется, следующая самая высокая доля избыточных смертей - 9 тыс. - зафиксирована в Бельгии по состоянию на 3 мая, что на 57% выше, чем ожидалось, согласно данным, собранным Financial Times. В Испании зарегистрировано 30 тыс. избыточных смертей, что на 44% выше обычного уровня. В Германии, (...), как показывают последние доступные данные, зарегистрировано 5800 избыточных смертей, что примерно на 7% выше среднего. Во Франции (...) с 1 марта по 4 мая превышение среднего показателя за этот период составило 24 413 смерти или 22%. (...) В США с начала января по конец апреля 2018 года скончались 1 006 000 человек, по данным Национального центра статистики здравоохранения. В период с начала января по 2 мая 2020 года скончалось 1 057 000 человек, что на 51 тыс. смертей больше, а это составляет около 5%. Тем не менее, сбор данных децентрализован по штатам и может отставать более чем на 8 недель. В некоторых частях США, включая Гавайи, Айову и Орегон, число смертей снизилось, возможно, из-за того, что меньше людей садятся за руль", - отмечается в публикации. "В Италии единственное исследование, в котором к настоящему моменту сравнивались показатели смертности, охватывало период с 20 февраля, когда страна зарегистрировала свой первый случай, по 31 марта. Национальный институт здравоохранения заявил, что число умерших в этот период было на 25 тыс. выше среднего. В то время в Италии было зарегистрировано только 13 700 случаев смерти от коронавируса, что позволяет предположить, что более 11 тыс. случаев не были учтены. Однако, по словам экспертов, среди этого числа могли быть люди с другими заболеваниями, которые не смогли получить лечение", - указывает The Times. "(...) Россия еще не опубликовала общенациональные показатели за апрель и май (...) В отличие от Великобритании, Россия не включает в свои официальные данные подозреваемые случаи смерти от Covid-19. Страна сообщает о 300 тыс. подтвержденных случаев, но только о 2972 смертей, и критики Кремля сомневаются в этой цифре", - передает газета. Источник: The Times