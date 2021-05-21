Увеличивает ли вакцинация риск развития Covid?

"(...) Новое, мягко говоря, обескураживающее заявление, сделанное известным марсельским профессором, очень быстро подхватило антипрививочное движение. В опубликованном неделю назад видео Дидье Рауль действительно заявил, что люди, которые только что вакцинировались, более подвержены риску развития Covid-19, чем те, кто не был вакцинирован, не сказав о том, получили ли эти люди одну или две дозы", - пишет журналистка Le Figaro.

"Сейчас у нас есть значительное количество людей, 46 пациентов, у которых был Covid в течение недели после инъекции (...) Это поразительно, - заявил Дидье Рауль о своем опыте в университетском госпитальном центре в Марселе. - Были ли они бессимптомными носителями, у которых вакцинация вызвала реакцию, заставившую их стать симптомными пациентами? Это настоящий вопрос".

"(...) Есть ли какие-либо научные доказательства, подтверждающие это утверждение. По мнению пяти ученых, с которыми мы беседовали - все они специалисты по вакцинации - влияние вакцин на возникновение болезни не является серьезным вопросом. "Ни одно исследование не показало избыточного количества случаев в вакцинированной группе, ничего подобного не наблюдалось в крупных исследованиях среди населения в целом", - утверждает профессор Даниэль Флоре, вице-президент Технического комитета по вакцинации Французского национального Совета по здравоохранению.

"(...) Я не комментирую неопубликованные данные, - утверждает профессор Жан-Даниэль Лельевр, заведующий кафедрой клинической иммунологии и инфекционных заболеваний в больнице Анри-Мондора в Кретейле, напоминая, что заявление Дидье Рауля не подтверждено научным исследованием. - Тем более, что все доступные нам реальные данные показывают, что вакцина уменьшает симптоматические инфекции".

"(...) То, что есть люди, которые заболевают после первой дозы - это абсолютно нормально. Несколько исследований прекрасно показали, что между моментом, когда мы получаем первую дозу и моментом, когда мы получаем защиту, проходит определенное время: порядка 12 дней для вакцин на основе информационной РНК и трех недель для вакцины AstraZeneca. В этот промежуток времени мы можем заразиться", - говорит профессор Ален Фишер, председатель французского Комитета стратегии по вакцинации против Covid-19, педиатр и профессор иммунологии.

"(...) Речь не идет о волшебстве: вакцины не защищают в ту секунду, когда вам сделали инъекцию. Подобная ситуация отражает тот факт, что иммунная защита выстраивается постепенно. Это касается вакцин против Covid, но также и всех остальных!", - продолжает профессор Фишер. Поэтому вполне возможно, что человек заражается в течение 10 дней после инъекции, но дело не в вакцине, вопреки тому, на что намекает Дидье Рауль", - указывает автор статьи.

"(...) Возможно, люди, которые только что сделали прививку или готовятся к вакцинации, расслабляются, но это только предположение, - отмечает Ален Фишер. - Это удобный случай напомнить людям, что необходимо продолжать защищаться в последующие дни".

"Заражение может произойти и после второй дозы, хотя и реже (иммунитет уже сформировался после первой инъекции). По той простой причине, что в медицине не существует таких понятий, как нулевой риск и 100% эффективность, - пишет Le Figaro. "Защита, обеспечиваемая вакцинами, не является полной, для РНК-вакцин и вакцины AstraZeneca она составляет порядка 90-95% против тяжелых форм", - указывает Ален Фишер.