"Авраамовы соглашения, подписанные между Израилем и несколькими арабскими государствами, должны быть сохранены"

"В то время как Китай, Россия и Иран считают, что пришло время ликвидировать гегемонию Запада, у Соединенных Штатов и их европейских союзников нет иного стратегического выбора, кроме как поддержать ось между Израилем и арабскими государствами, подписавшими Авраамовы соглашения", - пишет Жан-Сильвестр Монгренье, научный сотрудник Французского института геополитики и Института Томаса Мора, в Le Monde.

"Ситуация на Ближнем Востоке омрачена многочисленными расколами, и израильско-арабский конфликт возвращается на передний план геополитических новостей. "Битва за Иерусалим", в которую вовлечен ХАМАС, рискует превратиться в войну высокой интенсивности, и иудео-арабская напряженность в центре нескольких израильских городов, включая Иерусалим, может вызвать региональные последствия. Обречены ли недавние Авраамовы соглашения, подписанные в 2020 году? Многие считают именно так", - говорится в статье.

"Для такого прогноза необходимо рассматривать ставки в перспективе. 15 сентября 2020 года Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Израиль подписали Авраамовы соглашения в Вашингтоне. (...) Вслед за ними Судан и Марокко нормализовали свои отношения с Израилем. Несмотря на одобрение наследного принца, Саудовская Аравия еще не присоединилась к этой инициативе. Король Салман, как "Служитель двух святынь ислама", проявляет осторожность. Он также намерен приберечь эту карту для переговоров с администрацией Байдена", - отмечает автор статьи.

"Тем не менее, израильско-саудовская согласованность действий весьма эффективна при тайном сотрудничестве в сфере разведки и безопасности. Прошло несколько лет с тех пор, как сформировалась геостратегическая ось между Израилем и странами Персидского залива. Она направлена на сдерживание ирано-шиитских амбиций на Ближнем Востоке, от Персидского залива до Левантийского бассейна и Красного моря и простирается до западного Средиземноморья", - указывает Монгренье.

"На первый взгляд, уровень ставок и выгод, получаемых арабскими государствами, вовлеченными в эту динамику, делает маловероятным то, что Авраамовы соглашения будут поставлены под угрозу, при условии, что Израилю удастся восстановить гражданский мир в Иерусалиме и в иудео-арабских городах на своей территории. Конфликт, ограниченный операциями против ХАМАСа в секторе Газа, не вызовет враждебности его арабских партнеров, противостоящих этому филиалу "Братьев-мусульман"*, - продолжает он.

"На самом деле, поддержка ХАМАСа со стороны Ирана подчеркивает тот факт, что Авраамовы соглашения являются составной частью геополитического контекста, выходящего за рамки израильско-палестинского конфликта, временно обостряющегося, но второстепенного по отношению к региональным проблемам. Несмотря на готовность Джо Байдена возобновить несостоявшуюся ядерную сделку с Ираном, подписанную в июле 2015 года, иранская угроза останется. Как и продолжающиеся ирано-саудовские переговоры, предназначенные лишь для предотвращения худшего", - анализирует эксперт.

"Еще не обзаведясь ядерным оружием, Иран уже имеет широкие возможности для маневра. У этой страны есть арсенал ракет и беспилотников, способных достичь монархий Персидского залива, Израиля, иностранных баз на Ближнем Востоке и даже в Юго-Восточной Европе", - говорится в статье.

"(...) В конечном итоге сам факт того, что Иран является "пороговым государством", способным достичь статуса ядерной державы в течение нескольких месяцев, усилит его способность активно проводить стратегию "превращения в неприступное убежище". С учетом возможности оказаться под контролем у Тегерана, Израилю и арабским государствам необходимо прийти к взаимопониманию, чтобы компенсировать влияние этой враждебной державы", - рассуждает автор публикации.

"Геополитический анализ включает в себя разные порядки величин, поэтому важно расширить фокус. С 1990-х годов партнерство между Москвой и Тегераном переросло в альянс, инициированный ядерной сделкой и продажей оружия, который привел к совместной военной интервенции в Сирии в пользу Башара Асада. Затем иранские базы открылись для российских самолетов. Недавний российско-иранский разведывательный пакт развивает эту логику еще дальше", - считает Монгренье.

"Более того, с Ираном сближается Китай. Подписанный в июле 2020 года договор о стратегическом сотрудничестве предусматривает преференциальный доступ к иранской нефти и газу в обмен на значительные китайские инвестиции в энергетику, инфраструктуру, телекоммуникации и кибербезопасность. Целый раздел посвящен военной разведке. Совместная помощь Пекина и Москвы вскоре может ограничить эффективность теневой войны, ведущейся против ядерной программы Ирана",- говорится далее.

"Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что Ближний Восток является ареной для перегруппировки "государств-нарушителей спокойствия", которые намереваются ниспровергнуть либеральный международный порядок. Китай, Россия и Иран считают, что пришло время ликвидировать гегемонию Запада. Если Соединенные Штаты и их европейские союзники не согласятся на такой приговор, то у них не останется иного стратегического выбора, кроме как поддержать ось между Израилем и арабскими государствами, подписавшими Авраамовы соглашения", - резюмирует Жан-Сильвестр Монгренье.

* Эта террористическая организация запрещена в РФ"