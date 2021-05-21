Россия и Норвегия продолжают усердно добывать нефть посреди тающих льдов

"Посреди тающих льдов, где глобальное потепление особенно ощутимо, Арктический совет обещает дать новый импульс защите климата. Но страны-участницы - Россия и Норвегия - продолжают усердно добывать нефть в Северном Ледовитом океане", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Впервые за 25-летнюю историю Совета собравшиеся министры иностранных дел восьми арктических государств и представители коренных народов согласовали "стратегический план". План, в котором в качестве цели номер один определяется сохранение климата, сокращение выбросов парниковых газов и "продвижение чистых источников энергии", - передают журналисты Зильке Бигалке и Кай Шриттматтер.

"Но насколько серьезно настроены подписавшиеся? Член Совета Норвегия добывает нефть и газ и в арктических регионах - причем активнее, чем когда-либо. А у России, страны, которая в четверг стала председателем Арктического совета на следующие два года, еще более амбициозные планы по освоению Арктики".

Жара - в среду в селе Нижняя Пеша за полярным кругом было зафиксировано 30,3 градуса тепла - стала не единственным "предупреждающим выстрелом" на этой неделе, пишет издание. "Другой раздался из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK). Ученый Никлас Боерс и его норвежский коллега Мартин Рипдал представили тревожное исследование о ледяном щите Гренландии. Последствия потепления Арктики наблюдаются там уже давно. Исследование, проведенное Боерсом и Рипдалом, показало первые признаки дестабилизации отдельных участков льда и предупреждает, что ледяной щит, вероятно, гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, приближается к критической точке: это точка, после которой таяние гренландского льда уже будет невозможно повернуть вспять".

"Конечно, таяние всего льда займет много веков, но будет иметь драматические последствия: уровень мирового океана поднимется на семь метров, - указывает издание. - (...) Поэтому теперь авторы исследования призывают сокращать выбросы парниковых газов еще быстрее, чем раньше. И они в этом не одиноки. Всего за два дня до заседания Арктического совета свой доклад Net Zero by 2050 представило Международное энергетическое агентство (МЭА). Оно призывает прекратить инвестиции в новые нефтяные и газовые месторождения. Правительства должны, наконец, "устранить расхождение между словами и поступками".

"Все климатические цели, которые пока ставила перед собой новая председательница Совета Россия, носят косметический характер. Для Владимира Путина малонаселенная, богатая ресурсами Арктика - это одновременно и возможность, и вызов. Путин хочет сделать регион более доступным, привлечь туда больше людей, больше военных, больше предприятий. В прошлом году он опубликовал новую арктическую стратегию, которая включает планы по строительству новых ледоколов и железнодорожных линий на севере к 2035 году", - говорится в статье.

"Изменение климата открывает новые маршруты в Северном Ледовитом океане, сокращая расстояния между Россией и странами НАТО: появляются новые границы, которые необходимо охранять. Российская армия активно вооружается в Арктике, реконструирует заброшенные порты и строит новые. Это служит не только сдерживающим фактором, но и призвано помочь сделать эти регионы более пригодными для жизни и создать рабочие места. Помимо вооруженных сил, президент делает ставку на нефтяную промышленность. Россия уже сейчас добывает в Арктике 90% природного газа и почти пятую часть нефти", - отмечают авторы статьи.

"Экологи жалуются на расхождения между словами и поступками, но не только со стороны России. Норвегия любит представлять себя в качестве примера для подражания в климатической политике, однако значительную часть своего богатства она получает от добычи нефти и газа. Норвегия тоже ищет новые нефтяные месторождения и в 2020 году зарегистрировала новые лицензии на бурение в арктических водах".

"Премьер-министр Эрна Сульберг принимала участие в виртуальном климатическом саммите президента США Джо Байдена в конце апреля. Но когда ее спросили о призыве Байдена прекратить бурение нефтяных скважин в Арктике, она ответила, что это имеет "мало значения" для Норвегии, и страна продолжит добычу".

"Уязвимость Арктики" должна стать "важной движущей силой" для деятельности Арктического совета в будущем, говорится в новом стратегическом документе, который был представлен в Рейкьявике. Возможно, государствам-членам следует принять этот документ к сведению", - заключает Süddeutsche.