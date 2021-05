21 мая 2021 г. Роберт Уоттс | The Times Опубликован список богачей The Sunday Times "Во время пандемии в Великобритании появилось больше новых миллиардеров, чем за любой предыдущий год с момента запуска 33 года назад The Sunday Times Rich List, списка самых богатых людей Великобритании, составляемого изданием The Sunday Times. Ежегодный рейтинг благосостояния в этом году включает 171 миллиардера, что на 24 миллиардера больше, чем в 2020 году. Их совокупное состояние выросло до 597,269 млрд фунтов стерлингов, то есть на 22% за 12 месяцев, несмотря на обширное экономическое влияние коронавируса", - сообщает газета The Times. "Серия локдаунов создала прибыльные возможности для онлайн-ритейлеров, предпринимателей, связанных с соцсетями, и студий компьютерных игр. Состояние владельцев Ocado, Boohoo, The Hut Group (THG) и Asos резко возросло", - указывает составитель списка Роберт Уоттс на главный тренд нынешнего года. "Самым богатым человеком является сэр Леонард Блаватник с состоянием в 23 млрд фунтов стерлингов", - пишет газета, добавляя, что (...) "бизнесмен, родившийся на Украине и живущий в Лондоне, (...) - один из 15 включенных в нынешнем году в список британских миллиардеров, родившихся в бывшем Советском Союзе". Также газета отдельно подробно рассказывает про Алишера Усманова , занимающего 6-ую строку в Rich List с состоянием 13.406 млрд фунтов стерлингов и являющегося самым щедрым филантропом списка, пожертвовавшим только за прошлый год более 500 млн фунтов стерлингов; и про Дениса Свердлова, бывшего министра в правительстве президента России Владимира Путина и одного из новых участников списка: он стал миллиардером благодаря своей компании по производству электромобилей Arrival, которая еще не продала ни единого продукта. "Это делает его либо одним из величайших провидцев британского бизнеса, либо человеком, дело которого может рухнуть и прогореть по-крупному", - пишет обозреватель The Times Джон Арлидж. (...) Изменения в списке богачей "находят наилучшее отражение в розничной торговле: такие интернет-гиганты моды, как Asos, Farfetch и Boohoo, процветают, в то время как их конкуренты на улицах закрывают магазины (...). Закрытие пабов и ресторанов и снижение расходов на поездки оставило многим потребителям больше денег, чтобы потратить их в интернете", - пишет газета, указывая, что состояние одного из соучредителей Boohoo Махмуда Камани, и его семьи выросло до 1,422 млрд фунтов стерлингов, а состояние Андерса Повлсена, датского предпринимателя, владеющего 25% Asos и являющегося крупнейшим землевладельцем Шотландии - почти на 1,3 млрд фунтов стерлингов. Жозе Невеш, основатель Farfetch, дебютировал в Rich List с состоянием, оцениваемым в 2 млрд фунтов стерлингов. "На фоне того, как миллионы семей были заперты у себя дома, процветали и разработчики компьютерных игр (...).В разгар пандемии родившиеся в России братья Игорь и Дмитрий Бухман, в возрасте за 30, стали свидетелями, как до 180 млн пользователей в месяц регистрировались, чтобы играть в их игры. Их компания-разработчик Playrix стоит за такими хитами, как Homescapes и Fishdom, которые работают по принципу free-to-play, аналогичному играм Candy Crush. Состояние Бухманов оценивается в более чем 5,6 млрд фунтов стерлингов", - говорится в статье. (...) "Благосостояние некоторых из старейших музыкантов Великобритании за последний год резко выросло, несмотря на пандемию, опустошающую индустрию живой музыки, благодаря их обширной дискографии. Состояние 77-летнего сэра Мика Джаггера, солиста группы Rolling Stones, выросло на 25 млн фунтов стерлингов до 310 млн фунтов стерлингов. Состояние 74-летнего сэра Элтона Джона увеличилось на 15 млн фунтов стерлингов до 375 млн фунтов стерлингов. 78-летний сэр Пол Маккартни возглавляет список музыкальных миллионеров с предполагаемым состоянием в 820 млн фунтов стерлингов (...)", - сообщает газета. "Примерно каждый пятый представитель списка самых богатых людей - женщина. Однако из 53 включенных в него женщин 19 являются второй половиной супружеской пары, а 27 унаследовали, по крайней мере, часть своего состояния или использовали семейные деньги для открытия собственного дела. Только 10 женщин заработали основную часть денег (...), и список возглавляет Шарлен де Карвальо-Хейнекен, состояние которой оценивается в 12,013 млрд фунтов стерлингов", - указывает The Times. Полный список Rich List. Источник: The Times