Примирение с Америкой? На самом деле борьба вокруг трубопровода через Балтийское море идет сильнее, чем когда-либо

"В споре вокруг российского газопровода "Северный поток - 2" президент США, казалось бы, пытается занять примирительную позицию. Но в действительности преемник Трампа еще крепче закручивает гайки. Тем временем в опросе, проведенном среди граждан Германии, был сделан неожиданный вывод", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Ранее Байден критиковал подводный трубопровод, который должен напрямую соединить Россию с балтийским побережьем Германии, как "плохую сделку для Европы". Он говорил, что трубопровод увеличит зависимость западноевропейских союзников от России и поможет финансировать агрессивную экспансионистскую политику России. Так США рассуждали до сих пор. Однако теперь, в своем ежеквартальном отчете Конгрессу, Байден, похоже, сменил тон", - отмечает журналист Даниэль Ветцель.

"Теперь заявления Байдена, кажется, стали указывать на ослабление напряженности: заявление президента США было воспринято как "шаг навстречу нам", сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас".

"Россия тоже насторожилась: если сообщение СМИ подтвердится, значит появится "какой-то проблеск нормальности в американской политике", заявил в Москве заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает агентство "Интерфакс".

"Но Байдена неправильно поняли, об этом свидетельствуют обстоятельства его последнего заявления, - полагает издание. - Президент США просто отреагировал на неоднократные, настойчивые запросы республиканцев, прояснив позицию относительно самой компании проекта "Северный поток-2". Однако она никогда не была объектом санкций США, даже при предшественнике Байдена Трампе".

"Все законы о санкциях, известные под аббревиатурами CAATSA, PEESA и PEESCA, были направлены только на поставщиков услуг, таких как порты, судовладельцы или страховщики, помогающие строить трубопровод. При этом непосредственно компания "Северного потока-2" юридически не попадала под формулировки законов о санкциях".

"Поэтому мнимая политика "умиротворения" Байдена лишь подтверждает текущую правовую ситуацию, действовавшую и при Трампе - не больше и не меньше, - указывает автор статьи. - Это не является подтверждением того, что санкции не будут расширены позже".

"Отказ от санкций против "Северного потока - 2" соответствует обещанию президента Байдена по восстановлению связей с европейскими союзниками и партнерами, - заявил представитель посольства США в Берлине в ответ на запрос Die Welt. - И он дает Германии возможность дипломатических решений этого вопроса".

"Таким образом, не исключено, что в будущем, в зависимости от развития дипломатических переговоров, американские санкции будут ужесточены. Ведь даже если сама строительная компания не попадает под штрафные меры, Байден ввел дополнительные санкции в отношении четырех, в основном российских, судовладельцев, участвующих в строительстве трубопровода", - говорится в статье.

"Нашим решением от 19 мая мы ввели санкции в отношении наибольшего на сегодняшний день количества участников проекта, - подчеркнул представитель Госдепартамента. - Это демонстрирует нашу твердую приверженность борьбе с проектом "Северный поток-2". Поддержка американской администрацией "энергетической независимости Европы, безопасности Украины и стран Центральной и Восточной Европы, а также партнеров по НАТО не ослабевает".

"Восточный комитет германской экономики уже понял, что новые заявления Вашингтона отнюдь не указывают на быстрое урегулирование спора. Скорее наоборот: "Мы с растущим непониманием отмечаем на этой неделе возобновление санкционного давления со стороны США на газопровод. Оно наносит ущерб демократическим процессам принятия решений в Европе и игнорирует законные интересы Германии", - раскритиковал председатель комитета Оливер Гермес".

"Восточный комитет по-прежнему считает газопровод "Северный поток - 2" ключевой инфраструктурой для энергоснабжения Германии и Европы", - отмечает издание.

"В краткосрочной перспективе трубопровод поможет нам компенсировать быстро снижающуюся добычу природного газа в Нидерландах и Норвегии и растущий спрос на газ в связи с постепенным отказом от угля и атомной энергетики, - пояснил Гермес. - В среднесрочной перспективе трубопровод имеет большой потенциал для транспортировки водорода и дальнейшего развития энергетического партнерства с Россией с учетом экологии".

"В четверг Восточный комитет германской экономики опубликовал результаты репрезентативного опроса, проведенного по его поручению институтом изучения общественного мнения Forsa. По данным опроса, 75% респондентов высказались за завершение почти полностью проложенного трубопровода, и только 17% - против. (...) Неожиданным оказалось то, что даже 69% избирателей "зеленых" выступают за продолжение строительства трубопровода", - передает Die Welt.