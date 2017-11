21 ноября 2017 г. Бетси Вудрафф, Бен Коллинс и Спенсер Акерман | The Daily Beast Twitter не передал Конгрессу никаких новых аккаунтов российских троллей Американскому изданию The Daily Beast удалось получить подтверждение, что Twitter не предоставлял в рамках "российских расследований" Палаты представителей и Сената Конгресса США какие-либо дополнительные самозваные аккаунты, поддерживаемые Кремлем, и боты по крайней мере с 1 ноября, сообщают журналисты Бетси Вудрафф, Бен Коллинс и Спенсер Акерман. "Отсутствию новых разоблачений сопутствуют множащиеся свидетельства того, что российская деятельность в области фальшивок продолжает быстро нарастать на платформе микроблогинга", - говорится в статье. Изначально 28 сентября Twitter идентифицировал 201 аккаунт (не бот) как привязанные к "ферме троллей" в Санкт-Петербурге, известной как "Агентство интернет-исследований". Всего лишь месяц спустя по случаю слушаний в Конгрессе 1 ноября компания увеличила эту цифру в десять раз, до 2752, вдобавок к существованию 36746 аккаунтов-ботов, связанных с Россией и вовлеченных в твиты, имеющие отношение к выборам. "Однако по прошествии 20 дней Twitter все еще должен предоставить конгрессменам обновленное количество, не говоря уж о конкретных пропагандистских аккаунтах", - рассказали изданию три источника, осведомленные о расследовании. Представитель Twitter не опроверг статью издания, но отметил в заявлении, что компания "продолжает тесно работать с расследователями в Конгрессе, стремясь предоставить информацию, важную для их расследований, в соответствии с нашей политикой и федеральными нормами прайвеси". "Способность расследователей в Конгрессе всецело понять степень российского вмешательства в выборы 2016 года в значительной степени базируется на получении исчерпывающей картины кремлевских манипуляций соцсетями, - продолжают авторы. - Одна лишь математика указывает на то, что аккаунты, которые идентифицировал Twitter, не являются суммарным итогом кремлевской пропаганды на его платформе". Во время дачи свидетельских показаний в Сенате 1 ноября, передает издание, главный юрисконсульт Twitter Шон Эдгетт сказал, что, по оценкам, ботами является "меньше 5%" пользователей Twitter. При том, что в Twitter предположительно заходят 330 млн пользователей ежемесячно, получается, что существует примерно 16,5 млн аккаунтов-ботов, которые являются лишь одной из форм фальшивых или пропагандистских аккаунтов, говорится в статье. "Не все боты связаны с Россией, - признают журналисты. - Но пока что Twitter обнародовал только 36 тыс. таких ботов, что на три порядка ниже оценки Эдгетта. И еще меньше самозваных аккаунтов, управляемых людьми, которые продолжают внедрять кремлевскую пропаганду в американский политический дискурс". Во время слушаний в ноябре сенатор-демократ Марк Ворнер отметил, что, по оценкам исследователей, не работающих на Twitter, автоматические неподлинные аккаунты компании скорее составляют 15% ее пользовательской базы, то есть примерно 50 млн аккаунтов, сообщается в статье. Ворнер ясно дал понять, что он хочет, чтобы Twitter копнул глубже и отчитался о результатах. "Как я подчеркнул на нашем слушании, я по-прежнему обеспокоен тем, что компании до сих пор не раскрыли, а уж тем более не оказали противодействия российской дезинформации во всем ее объеме и более широкому использованию их платформ в чьих-либо интересах", - прокомментировал Ворнер в беседе с изданием в понедельник. Источник: The Daily Beast