Асад совершает визит в Россию, а Гута охвачена новой трагедией

"Сегодня российские и сирийские СМИ сообщили о нетипичном официальном визите, который президент Сирии Башар Асад нанес своему российскому коллеге Владимиру Путину", - пишет корреспондент испанской El Mundo Луис Мигель Уртадо. По словам автора, пока в Сочи фотографы снимали двух лидеров, фоторепортер France Presse Бассам Хабие направлял объектив на мучительные сцены в Гуте, предместье Дамаска.

"По данным государственного информагентства SANA, Путин поздравил Асада с "успехами, достигнутыми в Сирии в сфере борьбы с терроризмом". Оба сошлись на том, что военные операции в Сирии "завершаются" и этот сценарий дает ход поискам "политического решения". Эта встреча предваряет саммит по сирийскому вопросу, который проведут в среду в Сочи высшие лица Ирана, Турции и России", - пишет автор.

Издание утверждает: "Вдали от этого величественного города, омываемого Черным морем, бомбардировки шестой день подряд продолжали наводить страх на Восточную Гуту. Десятки человек, в том числе многочисленные гражданские лица и даже целые семьи, погибли под градом ракет, авиабомб и предполагаемой химической атаки, которая обрушилась на этот анклав, контролируемый вооруженными группировками ультраконсервативной оппозиции".

Гута находится в одной из "зон деконфликтизации". Издание пишет: "На прошлой неделе салафистская группировка "Ахрар аш-Шам" нанесла атаку по военной базе в Гуте, что, на взгляд Сирийского наблюдательного пункта за правами человека, стало "предлогом" для этой последней и смертоносной кампании".

"Предполагается, что встречи в Сочи должны привести к устранению хаоса в Гуте", - замечает автор.