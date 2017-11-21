Google накажет Russia Today и Sputnik, понизив их в результатах поисковой выдачи

"Google начинает принимать меры против российской пропаганды, которая извлекает выгоду из его системы", - сообщает журналистка El Pais Роса Хименес Кано. "Эрик Шмидт, исполнительный глава конгломерата Alphabet, в который входит этот поисковик, хочет остановить распространение недостоверных новостей, а в особенности сдержать два российских государственных СМИ - Russia Today и Sputnik, на которые он наложил санкции в своих механизмах поиска", - говорится в статье. "Если они продолжат дезинформировать, будет хуже. Мы не хотим доводить дело до их запрета", - предостерег Шмидт.

В субботу, на конференции по кибербезопасности в Галифаксе (Канада), Шмидт заверил: "Мы вполне в курсе этого и работаем над тем, как выявлять описанные вами сценарии и понижать в ранге сайты подобного сорта [в результатах выдачи]". "По существу, это Russia Today [RT] и Sputnik. Мы проявляем бдительность и ищем решение, чтобы не позволить им продолжать в том же духе", - добавил он. Однако Шмидт не уточнил, когда в работу поисковика будут внесены практические изменения.

Издание напоминает: в октябре Google исключил RT из программы Premium на YouTube. "И в YouTube, и в Facebook RT умела нажимать на кнопку "вирусной популярности", чтобы с легкостью распространять свой контент. То, что RT теряет статус привилегированного партнера, отталкивает конкретных рекламодателей, но не препятствует дальнейшей публикации видеороликов на канале, у которого более 2,2 млн подписчиков. В этом контексте Шмидт сообщил, что его компания также предпринимает дополнительные усилия сообща с НАТО, чтобы понижать в выдаче видеоролики "Исламского государства"*", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.