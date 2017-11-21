Русские расковыривают язвы на теле Запада

"Западные страны переходят в режим повышенной бдительности перед лицом того, что россияне, возможно, пытаются вмешаться в их демократические процессы, провоцируя раскол, раздоры и напряженность с помощью соцсетей и других цифровых платформ", - отмечает обозреватель El Pais Андреа Рицци. Он признает, что опасения Запада обоснованны, но советует уделять главное внимание лечению язв, которые "русский палец" предположительно стремится расковырять и эксплуатировать.

Запад сейчас чрезвычайно разобщен, считает автор. Он указывает на охлаждение в отношениях Америки с Европой, "Брекзит", раздоры между Северной и Южной Европой, настороженное отношение западноевропейцев к текущему курсу польского и венгерского правительств. "Но самые серьезные раны - внутренние разногласия, растущая неспособность достигать конструктивных компромиссов", - говорится в статье.

"Тут накладываются друг на друга два фактора: раздробление политического спектра из-за того, что слабеет популярность традиционных партий, и провозглашение конфронтационного подхода, на почве которого возникает культ уникальных и изоляционистских идентичностей", - пишет автор, предполагая, что оба фактора порождены экономическим кризисом.

"Защищаться от беспринципных агитаторов - это важно", - пишет автор. "Запад это знает, так как в его послужном списке зафиксирована та же практика, в том числе госперевороты в отдаленных странах в прошлом веке. Но, по-видимому, самый действенный способ - вылечить язву, которую может расковырять вражеский палец, язву, которая даже сама собой гноится, нанося ущерб самым благородным западным ценностям и тем силам прогресса и новаторства, которые питались этими ценностями в последние столетия".