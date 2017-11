21 ноября 2017 г. Генри Фой | Financial Times Сделка "Роснефти" укрепляет российско-китайские отношения "Российская государственная нефтяная группа "Роснефть" договорилась со своим новым партнером CEFC China Energy о поставке ему почти 61 тонны нефти в ближайшие пять лет. Это укрепит самые важные корпоративные узы в рамках активно развивающихся отношений между Москвой и Пекином", - сообщает Генри Фой в Financial Times. "Россия очень заинтересована в укреплении связей со своим восточным соседом, так как ее отношения с Западом испортились в последние годы. Она поощряет свои энергетические компании к заключению торговых и инвестиционных сделок с китайскими партнерами и пытается получить финансирование у китайских заимодателей, чтобы возместить кредитные линии, перерезанные американскими и европейскими санкциями", - говорится в статье. "В то же время Китай - крупнейший импортер нефти в мире - считает огромные российские запасы энергетических ресурсов полезными для создания полностью интегрированной цепочки поставок сырой нефти", - указывает автор. "Сделка, которая вступит в силу 1 января, была одобрена советом директором "Роснефти" в пятницу, как сообщила компания в поданных документах. Компания CEFC не ответила на просьбу о комментарии", - сообщает журналист. Источник: Financial Times