21 ноября 2017 г. Agence France Press | The Guardian Россия сообщила о радиоактивности в 986 раз выше нормы после заявлений о ядерной аварии "Российская метеорологическая служба сообщила, что "экстремально высокие" концентрации изотопа рутений-106 были обнаружены в нескольких частях страны в конце сентября, подтвердив европейские репортажи о радиоактивном заражении, опубликованные в этом месяце", - пишет The Guardian в статье, подготовленной агентством France Press. "С 25 сентября по 1 октября было обнаружено, что в пробах радиоактивных аэрозолей, взятых на наблюдательных станциях Аргаяш и Новогорный, содержится радиоизотоп рутений-106", - признал Росгидромет. Самая высокая концентрация зарегистрирована в Аргаяше - деревне в Челябинской области на юге Урала, где произошло "чрезвычайно сильное загрязнение" рутением-106. Природное фоновое загрязнение было превышено в 986 раз, сообщила служба. Росгидромет заявил в понедельник, что изотоп обнаружен в Татарстане и на юге России и что в конце концов он достиг "всех европейских стран - от Италии вплоть до севера Европы" после 29 сентября, передает агентство. Источник: The Guardian