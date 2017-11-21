Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
21 ноября 2017 г.
21 ноября 2017 г.

Agence France Press | The Guardian

Россия сообщила о радиоактивности в 986 раз выше нормы после заявлений о ядерной аварии

"Российская метеорологическая служба сообщила, что "экстремально высокие" концентрации изотопа рутений-106 были обнаружены в нескольких частях страны в конце сентября, подтвердив европейские репортажи о радиоактивном заражении, опубликованные в этом месяце", - пишет The Guardian в статье, подготовленной агентством France Press.

"С 25 сентября по 1 октября было обнаружено, что в пробах радиоактивных аэрозолей, взятых на наблюдательных станциях Аргаяш и Новогорный, содержится радиоизотоп рутений-106", - признал Росгидромет.

Самая высокая концентрация зарегистрирована в Аргаяше - деревне в Челябинской области на юге Урала, где произошло "чрезвычайно сильное загрязнение" рутением-106. Природное фоновое загрязнение было превышено в 986 раз, сообщила служба.

Росгидромет заявил в понедельник, что изотоп обнаружен в Татарстане и на юге России и что в конце концов он достиг "всех европейских стран - от Италии вплоть до севера Европы" после 29 сентября, передает агентство.

Источник: The Guardian


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               